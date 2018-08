Warnung vor gefälschten E-Mails

Immer wieder erhalten Internet-Nutzer angebliche E-Mails von der Agentur für Arbeit, die einen lukrativen Job oder Nebenjob versprechen. Interessierte werden gebeten, ihre Bewerbung an eine von der Absender-Mailadresse und den Kontaktdaten abweichende E-Mail-Adresse zu schicken.

Eine entsprechende Vorsicht ist geboten bei:

Aufforderung zur Öffnung einer unbekannten Datei, die entweder als Anhang der E-Mail direkt beigefügt ist oder alternativ über einen Link zum Download bereitsteht

Weiterleitungen über Links

Aufforderung zur Eingabe von Daten in elektronische Formulare

dringend erscheinendem Handlungsbedarf.

„Zurzeit kursieren E-Mails unter dem Logo des Arbeitgeber-Service „Einstellungssache“ – allerdings in einem vollkommen veralteten Format. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in keinerlei Zusammenhang mit derartigen E‑Mails stehen. Diese Spam haben vermutlich das Ziel, an reale Nutzerdaten zu gelangen. Möglicherweise enthalten die Nachrichten auch Viren oder Trojaner. Diese verdächtigen, unaufgefordert erhaltenen E‑Mails, die eine Arbeit versprechen, sollten ungelesen gelöscht werden“, rät Markus Dusch, Chef der Agentur für Arbeit Lübeck.