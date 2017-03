70. Übergabe beim Stadtwerke Lübeck Trikot-Tausch – Bereits die 70. Gewinner beim Stadtwerke Lübeck Trikot-Tausch stehen fest. Die Basketballerinnen von der Lübecker Turnerschaft konnten die Jury mit ihrer tollen Bewerbung überzeugen und einen neuen Trikotsatz für das gesamte Team gewinnen.

Um die Trikots und Trainingshosen in Empfang zu nehmen, folgten die U13-Basketballerinnen um Trainerin Fara Engling der Einladung der Stadtwerke Lübeck zum Fest der Kulturen in die Lübecker Innenstadt. Am verkaufsoffenen Sonntag überreichte Elke Ehlers von den Stadtwerken Lübeck auf der Marktplatz-Bühne den neuen Trikotsatz an die jungen begeisterten Mädchen.

Wenn ihr mit eurer Mannschaft – egal in welcher Sportart oder Altersklasse – auch neue Sportbekleidung gebrauchen könnt, dann bewerbt euch mit einer kreativen Idee. Beim Stadtwerke Lübeck Trikot-Tausch loben die Stadtwerke Lübeck in Zusammenarbeit mit den Lübecker Nachrichten und der Sport- und Event-Marketing Schleswig-Holstein schon seit 2010 monatlich einen Satz Sportbekleidung an Vereinsmannschaften aus.

Mitmachen ist ganz einfach:

Setzt euch mit eurer Mannschaft zusammen und verfasst eine originelle Bewerbung – sie kann witzig oder herzerweichend, ein Lied oder ein Gedicht sein, mit Video oder mit Foto. Ganz egal, wichtig ist nur, dass ihr uns davon überzeugt, warum gerade ihr diesen Trikotsatz benötigt.

Schickt diese Bewerbung entweder per E-Mail an trikottausch@swhl.de oder per Post an

Stadtwerke Lübeck GmbH

Stichwort: Trikot-Tausch

Geniner Straße 80

23560 Lübeck

Einmal pro Monat entscheidet eine Jury, welche Bewerbung gewonnen hat und setzt sich mit der Gewinnermannschaft in Verbindung.

Die Trikotübergabe wird dann natürlich auch von den Lübecker Nachrichten begleitet.

Also bewerbt euch und gewinnt mit etwas Glück einen neuen Satz Sportbekleidung. Weitere Infos findet ihr unter http://www.swhl.de.