76. Übergabe Stadtwerke Lübeck Trikot-Tausch – Am vergangenen Sonntag erhielten die Leistungsturnerinnen und –turner des TSV Schlutup neue Trainingsanzüge für die gesamte Riege. Im Rahmen des traditionellen „Schlutuper Herbstmarktes“ der SPD Lübeck in der Willy-Brandt-Sporthalle in Schlutup übergab der Stadtwerke Lübeck-Geschäftsführer Jürgen Schäffner das neue Outfit an die Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren.

Die jungen Athletinnen und Athleten um die Betreuerinnen Christa Ohlsen und Jenna Kulp hatten sich mit einem tollen Video für den Stadtwerke Lübeck Trikot-Tausch beworben und als 76. Mannschaft seit Aktionsbeginn gewonnen.

Jeden Monat können Vereinsmannschaften – egal in welcher Sportart oder Altersklasse – bei der Trikot-Tauschaktion der Stadtwerke Lübeck in Zusammenarbeit mit den Lübecker Nachrichten und der Sport- und Event-Marketing Schleswig-Holstein einen Satz Sportbekleidung gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach: Sendet eure kreative und aussagekräftige Bewerbung per Mail an trikottausch@swhl.de oder per Post unter dem Stickwort Trikot-Tausch an Stadtwerke Lübeck, Geniner Straße 80, 23560 Lübeck.

Weitere Infos zum Stadtwerke Lübeck Trikot-Tausch unter http://www.swhl.de.