Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Kay Thurau – Trauerfeier am 1. November 2017. Abschied von Kay Thurau. Der Schiffsführer Kay Thurau ist verstorben, heute war Trauerfeier. Kay Thurau *26. August 1967 in Lübeck +17. Oktober 2017 in Nordhausen/Harz.Er war ein lustiger und fröhlicher Mensch. Alle kannten ihn so. Jahrelang Schiffsführer auf der MS “WAKENITZ“ der Quandt Wakenitz-Schifffahrt und Betreiber der Internetplattform www.ostseefunk.de – Ostseefunk Radio. Kay hatte immer etwas zu erzählen, ob auf dem Ausflugsschiff oder im Internetradio.

Mitte Oktober machte er mit seiner Frau Tina Urlaub im Harz und verstarb dort, plötzlich und unerwartet.

Am 1. November 2017 war die Trauerfeier bei dem Bestattungsunternehmen Dabringhaus in Stockelsdorf. Außer den Familienangehörigen, kamen viele Freunde und Bekannte. Die Andachtshalle war bis auf den letzten Platz mit Trauergästen gefüllt.

Die Pastorin Anne Mareike Müller, der Ev.-Luth. Bugenhagengemeinde aus Lübeck-Buntekuh hielt die Trauerrede. Mit dem Song “Time to say goodbye“ endete die Trauerfeier für Kay Thurau.

Auf einer Schleife eines Trauergesteck stand: Einzigartig warst du unvergessen bleibst du.