Appen musiziert präsentiert: Erstmals in Europa: Konzert am Sonntag, den 27. Oktober, ab 14:30 Uhr, auf dem Sportgelände im Almtweg, Appen. Erfolgreiche Dudelsackband aus Kanada kommt nach Appen! Konzert der Halton Regional Police Service Pipes & Drums-Band. Eintritt frei! Wer glaubt, es gäbe Appen musiziert nicht mehr, irrt. Auf der Internetseite wirbt die Organisation gerade mit Spendeneinnahmen im letzten Halbjahr von über 37.000 €. Vorbei sind natürlich die legendären Großveranstaltungen mit einer Spendensumme von zuletzt 542.000 €, an einem Sonntag!Im Hintergrund ist der Initiator Rolf Heidenberger immer noch aktiv, besonders, wenn es um Attraktionen in seiner Heimatgemeinde Appen geht.

„1969 trat zuletzt eine große schottische Dudelsackband anlässlich des 700-jährigen Bestehens unserer Gemeinde in Appen und 2015 eine kleinere Band bei Appen musiziert auf. Jetzt, nach genau 50 Jahren, wollen wir mit diesem Highlight am 27.10. etwas ganz Besonderes bieten und auf unsere Jubiläumsfeierlichkeiten zum Abschluss das Sahnehäubchen setzen“, verspricht Rolf Heidenberger.

Durch seine Mitgliedschaft im Polizeiverein Hamburg und seine Kontakte zur Polizeishow, wurde dieser Auftritt erst möglich.

Der Bandleader, Drum Major Constable John Guy:

„Als die Hamburger Kollegen uns fragten, ob wir in Appen für diese vorbildliche Organisation, die in 30 Jahren so eine großartige, ehrenamtliche Hilfe für kranke Kinder, überwiegend auch in Hamburg, geleistet hat, ein Konzert geben würden, sagten wir natürlich sofort zu. Wir freuen uns auf Appen und viele begeisterte Zuschauer aus Norddeutschland.“

Stattfinden wird dieses einmalige Konzert am Sonntag, den 27. Oktober ab 14:30 Uhr auf dem Sportgelände im Almtweg. Zur Einstimmung gibt zunächst der Spielmannszug der FF Appen ein kurzes Konzert.

Wie bei Appen musiziert üblich, wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Bäckerei Schlüter aus Halstenbek wird frische Berliner und Kaffee anbieten.

„Mit diesem außergewöhnlichen Konzert wollen wir einfach nur ´mal etwas für die norddeutsche Region Einmaliges bieten. So ein Konzert, natürlich nur in Appen, unterstreicht die Worte unseres Kreispräsidenten Ahrens, der anlässlich des Appener Jubiläums anmerkte, dass Appen die Kulturhauptstadt des Nordens sei“, merkt Heidenberger stolz an.

Die Halton Regional Police Service Pipes & Drums Band, die anlässlich der inzwischen ausverkauften Polizeishow Hamburg erstmals nach Europa reisen wird, tritt sonst bei Tattoos, Paraden und weltweit, wie z.B. den Bermuda-Inseln, auf.

Zurzeit läuft noch eine Anfrage einer weiteren, sehr bekannten norddeutschen Dudelsack-Band.

Sollte es wider Erwarten regnen, was Heidenberger nicht hofft, wird das Konzert in der leergeräumten Feuerwehr Fahrzeughalle im Almtweg stattfinden.

Die Band wurde am 01.02.2015 als Betriebssportgruppe (BSG) der Techniker Krankenkasse unter

dem Namen “CelTK Dance & Music” gegründet. Sie hat spontan zugesagt, „wir kommen auch!“

Parallel dazu wurde Ende 2015 ein nicht eingetragener Verein (mit Satzung) für Nicht-TK-

Mitarbeiter/Innen gegründet. Es entstanden die St. Pauli Pipes & Drums.

Am 07.12.2017 sind wir dem FC St. Pauli von 1910 beigetreten und sind seitdem eine Sportabteilung

des FC St. Pauli. Die Band trägt seit dem offiziell den Namen „FC St. Pauli Pipes & Drums“

Bei Auftritten trägt die Band die traditionelle schottische „Pipe-Band“-Tracht mit Kilt-(Schottenrock)

im Tartan (Schottenmuster) der „Cameron of Erracht“ der „Cameron Highlanders“

Die musikalische Leitung (Pipe-Major) hat Dennis Cole.

Unsere Homepage: https://stpaulipd.de