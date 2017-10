“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kröger – Fällung zweier Bäume im Eschenburgpark in St. Gertrud · Bäume leiden unter Pilzbefall – Ersatzpflanzungen sind geplant · Am heutigen Montag, 9. Oktober 2017, wurden zwei große Buchen im Eschenburgpark in St. Gertrud gefällt. (siehe weitere Fotos Seite 2)

Die Fällung war notwendig geworden, da die Bäume von einem wurzelzersetzenden Pilz – dem Riesenporling – befallen und daher nicht mehr standsicher waren. Die Rot-Buche ist etwa 150 Jahre und die Blut-Buche circa 100 Jahre alt.

Es ist geplant die Bäume nachzupflanzen, da bereits der letzte Sturm „Sebastian“ Bäume umgeworfen hat. Ein Konzept muss allerdings noch erarbeitet werden.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die aus der Baum-fällung resultierenden Beeinträchtigungen.