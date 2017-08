Bilanz der 17. Lübecker Museumsnacht – Die LÜBECKER MUSEEN können eine erfreuliche Bilanz der 17. Lübecker Museumsnacht ziehen: Die beteiligten Museen und Galerien verzeichneten am vergangenen Samstagabend rund 46000 Besuche, was ein Minus gegenüber dem Vorjahr (49000 Besuche) bedeutet.

Die beliebte Großveranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto „unorthodox“ stand, sorgte aber auch in diesem Jahr dafür, dass bei angenehmem Wetter Kunstfreunde bis spät in die Nacht durch die Straßen der Altstadtinsel flanierten.

„Die 17. Museumsnacht war ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was ein Verbund leisten kann. Mit unserem Veranstaltungsprogramm konnten wir über alle Häuser hinweg ein breites Spektrum und bunte Vielfalt bieten. Das ist bei den Besuchern gut angekommen. Und darüber freue ich mich sehr“, erklärte der Leitende Direktor der LÜBECKER MUSEEN, Prof. Dr. Hans Wißkirchen.

Die Themenvielfalt begeisterte das Publikum aller Altersklassen. Ein großer Anziehungspunkt war das Buddenbrookhaus, in dem das Thema „Familie“ in seinen zahlreichen Facetten aufgegriffen wurde und von Experten u.a. Genderfragen und Rollenklischees diskutiert wurden.

Ein Hingucker waren fraglos die Cosplayer im St. Annen-Museum und in der Kunsthalle. Mit ihren kunstvollen Kostümen machten sie die Nacht bunter und fantasievoller und sorgten bei zahlreichen Besuchern für Gesprächsstoff und Fotomotive.

Im Museum Behnhaus Drägerhaus rezensierten Redakteure der „Lübecker Nachrichten“ an Ort und Stelle mitgebrachte Kunstwerke von Museumsgästen. Eine Aktion, die viel Interesse auf sich zog und unbedingt wiederholt werden sollte.

Ein Highlight für Kinder war das abwechslungsreiche Kinderprogramm im Museum für Natur und Umwelt, das vom Förderverein des Museums erarbeitet und liebevoll betreut wurde.

Viel positive Resonanz kam auch von den zahlreichen teilnehmenden Galerien, die sich über einen angeregten Kunst-Austausch mit jüngeren und älteren Besuchern freuten

Im nächsten Jahr findet die Lübecker Museumsnacht am Samstag, 25. August, statt.