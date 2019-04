Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Gestern, Dienstag, den 23. April. Viele Ostertouristen waren wieder abgereist. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin von Lübeck nach Ratzeburg gefahren, habe die Schwiegermutter meiner Tochter abgeholt und ab ging es an den Strand. Wismar, Insel Poel und Rerik hatten wir schon gesehen, jetzt war die westliche Seite der Lübecker Bucht dran.Wir sagen immer Lübecker Bucht. Laut Seekarte ist es die Neustädter Bucht, Lübecker Bucht und Mecklenburger Bucht.

Wir fuhren nach Niendorf/Ostsee, einem Ortsteil der Gemeinde Timmendorfer Strand in

Ostholstein. Im Bereich der Schwimmhalle sind gerade Bauarbeiten; wir fuhren somit weiter zum Niendorfer Hafen. Dort nichts wie raus aus dem Wagen und den Strand und Hafenbereich abgelaufen. Das war ganz gut. Nach einer Stunde Fußmarsch fuhren wir weiter nach Timmendorfer Strand. Auch da sind Bauarbeiten im Bereich des Maritim Seehotels. So fuhren wir an der Ostseetherme vorbei in Richtung Scharbeutz. Ich musste der Frau ja etwas bieten und fand eine Anhöhe, von der man gut über die Neustädter und Lübecker Bucht schauen kann.

Das war es!!! Bei WhatsApp kommen jetzt fünf Daumen nach oben. Bei herrlichem

Sonnenschein und östlichem Wind von geschätzter Windstärke von 5 Beaufort hatten wir

einen tollen Panoramablick über den südwestlichen Teil der Ostsee. Die Sicht war allerdings etwas diesig.

Ich hatte einige Fotos gemacht und zwei davon einem Bekannten gesendet, der mir prompt schöne Urlaubswünsche sendete. Er dachte ich wäre auf Malle. „Nee,“ schrieb er, „die haben da doch beschissenes Wetter, Kälte und Regen.“

Ich antwortete ihm: „Scharbeutz ist auch sehr schön.“

Wir sind die Küste noch weiter abgefahren. Abends lieferte ich die Frau wieder in Ratzeburg ab.

„Ach,“ sagte sie, „das war ein schöner Tag.“

Am Mittwoch sollen wir laut Wetterbericht wieder genauso schönes Wetter bekommen. Ob es dann auch so war, wissen wir morgen Abend.