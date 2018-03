Foto: TBF/Holger Kasnitz · Bonnie Tyler am 5. April in der MuK · „40 Years It’s A Heartache“ Tour mit Sharron Levy als Support

Vor rund 40 Jahren, am 21. November 1977, veröffentlichte die walisische Sängerin Bonnie Tyler den Song „It’s A Heartache“. Nach dem Achtungserfolg ihrer Single „Lost in France“ gelang ihr mit diesem Titel der internationale Durchbruch und der Start zu einer Karriere als

Weltstar mit über 100 Millionen verkauften Platten und zahlreichen Nummer-Eins-Hits. Vom 11. März bis 12. April 2018 geht Bonnie Tyler mit ihrer Band auf große „40 Years It’s a Heartache“-Tournee durch Deutschland und Österreich – und ist am 5. April um 20 Uhr in der

Musik- und Kongresshalle Lübeck zu Gast. Mit dabei ist dann Sharron Levy als Bonnie Tylers Support Act. Die Vollblutmusikerin mit

israelischen Wurzeln wird das Publikum vor Tylers Auftritt live mit Gitarre in Stimmung bringen.

Seit mehr als 40 Jahren begeistert die heute 66-jährige Bonnie Tyler ihre Fans mit ihrer

unverkennbaren Reibeisenstimme – und beweist auch in den letzten Jahren immer wieder,

dass sie noch lange nicht „zum alten Eisen“ gehört. Auf ihrer „40 Years It’s a Heartache“-

Tournee durch Deutschland und Österreich wird sie in 21 Shows all ihre Hits aus den

vergangenen Jahrzehnten live interpretieren, darunter so bekannte Nummern wie ihr erster

großer Erfolg „Lost In France“, aber natürlich auch ihre drei erfolgreichsten Songs „It’s A

Heartache“, „Total Eclipse Of The Heart“ und „Holding Out For A Hero“. Diese drei Hits

gehören zu den meistverkauften Singles aller Zeiten, mit einem Umsatz von über sechs

Millionen Einheiten. 2

Bonnie Tyler über ihre Tour: „Ich freue mich so sehr, im Frühling erneut nach Deutschland zu

kommen. Wir werden ganz Deutschland rocken – und ich hoffe, dort ganz viele Menschen

begeistern zu können. Kommt, singt mit und genießt mit uns eine wundervolle Zeit!“

Support-Act: Sharron Levy

Sharron Levy, die kraftvolle Sängerin und Songwriterin, ist bekannt für ihre kraftvollen und

leidenschaftlichen Live-Auftritte. Geboren in Israel und aufgewachsen in England, hat sie sich

mittlerweile in Salzburg, Österreich niedergelassen. Levy hat ihre musikalische Karriere in

Newcastle, England begonnen. Dort konnte sie schon früh in diversen Rockbands ihre

eigenen Songs performen und tourte quer durchs Land mit Auftritten in Garagen, Kellern,

Bars und Clubs. 2010 übersiedelte sie nach Salzburg, Österreich und nahm an der ersten

„The Voice of Germany“ Staffel teil, wo sich Sharron bis ins Halbfinale kämpfte. Gemeinsam

mit Ihrem TV-Coach Nena gelangen ihr einige Erfolge mit ihrem eigenen Song „Drowning“

und der Coverversion von „Somebody That I Used to Know“ mit der sie Platz 26 der

Deutschen Charts erreichte. Von 2012 bis 2016 war Sharron als Support Act von Nena auf

langer Tour. 2013 erschien Sharrons Debutalbum „Rough_Ready“ und wurde von Nenas

eigenen Plattenlabel „Laug & Peas“ veröffentlicht. Es folgte die Single „Punk Thursday“,

welche auf Levys zweitem Album zu finden sein wird. Die Veröffentlich von Sharron Levys

zweitem Studioalbum ist für April 2018 geplant, ebenso ein „Live & Akustisch“ Album mit

Songs aus dem ersten sowie dem neuen Album.

BONNIE TYLER – “40 Years It’s A Heartache”-Tour 2018

Datum Land Ort Beginn

11.03.2018 D Mannheim / Rosengarten 19 Uhr

12.03.2018 D Köln / Lanxess Arena 20 Uhr

14.03.2018 D Kassel / Stadthalle 20 Uhr

15.03.2018 D Dresden / Kulturpalast 20 Uhr

18.03.2018 D Essen / Colosseum Theater 20 Uhr

21.03.2018 D Berlin / Friedrichstadtpalast 20 Uhr

22.03.2018 D Braunschweig / Stadthalle 20 Uhr

24.03.2018 D Bielefeld / Stadthalle 20 Uhr

25.03.2018 D Hannover / Theater am Aegi 19 Uhr

27.03.2018 D Frankfurt/Main / Jahrhunderthalle 20 Uhr 3

28.03.2018 D Freiburg / Konzerthaus 20 Uhr

30.03.2018 D Wetzlar / Rittal Arena 20 Uhr

31.03.2018 D Mainz / Rheingoldhalle 20 Uhr

02.04.2018 D München / Deutsches Theater 20 Uhr

03.04.2018 D Stuttgart / Liederhalle 20 Uhr

05.04.2018 D Lübeck / Musik und Kongresshalle 20 Uhr

06.04.2018 D Hamburg / Mehr! Theater 20 Uhr

08.04.2018 A Bregenz / Festspielhaus 19 Uhr

09.04.2018 D Kempten / bigBox 20 Uhr

11.04.2018 D Halle / Steintor-Variete 20 Uhr

12.04.2018 D Chemnitz / Stadthalle 20 Uhr

Tickets & Informationen: www.cofo.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ticket-Hotline: 01806 / 57 00 55 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den

Mobilfunknetzen)