“Zum Bilderbogen”

BP 81 Potsdam verlässt den Stadthafen von Neustadt in Holstein mit Kurs Cuxhaven. Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Das Prunkstück der Bundepolizei See die BP 81 „POTSDAM“ legte nach seiner Indienststellung die am Montag, 22. Juli 2019 im Stadthafen von Neustadt stattfand, am Dienstag, 23. Juli 2019 morgens gegen 08:00 Uhr mit Kurs Cuxhaven ab.Viele Schaulustige, Verwandte und Freund waren in das Hafengebiet gekommen und säumten das Ufer bis fast nach Pelzerhaken. Überall standen Menschen mit Fotoapparate oder Ferngläser, die sich bei dem sonnigen Wetter dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Die Maschinen der „POTSDAM“ wurden gestartet, einen Heizergruß konnte man dabei nicht erkennen, nur eine leichte Rauchfahne und mussten warmlaufen. Die neuen Flaggen, die von der Stadt Neustadt in Holstein und die Bundesdienstflagge waren gesetzt. Der Kommandant der 1. Besatzung, Helge Pingel, und seine Besatzung kontrollierten das Schiff und bereiteten alles zum ablegen vor. Pingel stand mit einigen Nautischen Kollegen auf der Brücke und überprüfte von Oben, ob auf dem Schiff an Land und auf der Wasserfläche rund um die „Potsdam“ alles klar ist, damit bei dem Ablegemanöver kein Schaden entsteht.

Dann war es soweit, die „POTSDAM“ legte ab und einige Passanten an Land applaudierten.

Das Mehrzweckschiff BP 5 „RETTIN“ von der Bundespolizei war vor Ort und begleitete das Auslaufmanöver bis die „Potsdam“ die Neustädter Fahrrinne passiert hatte und im tieferen Wasser seinen Kurs nach Cuxhaven aufnahm.

Auf der Seebrücke-Neustadt bei der Badeanstalt, standen viele Passanten, darunter waren auch zwei Personen mit einer Drohne. Eine steuerte das Fluggerät und die zweite Person gab Anweisungen: „Du kannst noch dichter ran, jetzt etwas höher und jetzt etwas nach links. Pass auf, der Schlepper „RETTIN“ kommt von Achtern auf“. Als die „POTSDAM“ die Enge zwischen der Seebrücke und der Ancora Marina passiert hatte, ging ich zu meinem Wagen und fuhr weiter in Richtung Pelzerhaken. Als ich dort an den Strand ankam, stellte ich fest, die Fotoaktion war beendet. Die BP 81„POTSDAM“ hatte sich zu schnell entfernt und verschwand am Horizont.

Nun warten wir auf die Schwesterschiffe der „POTSDAM“ die zeitnah in Dienst gestellt werden sollen. Dann verfügt die Bundespolizei-See über drei neue hochseetaugliche und moderne Einsatzschiffe.