Fotos und Text: Maria Nyfeler · Am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Kleinbusbrand am Rasthof Brokenlande, A7. Ausgebrannter Kleinbus (Wohnmobil) auf Rasthof – Keiner Verletzt – A7/Rasthof Brokenlande – (mny) Auf dem Rasthof Brokenlande an der A7, Fahrtrichtung Norden, kam es am Donnerstagvormittag gegen 11:15 Uhr zu einem Feuer. Ein Kleinbus war in Brand geraten, bei Eintreffen der Rettungskräfte stand er bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. (Siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>Die Feuerwehrmänner löschten den Brand unter schwerem Atemschutz, da eine große Rauchwolke entstand, die über mehrere Kilometer zu sehen war. Der Verkehr auf der Autobahn A7 war nicht beeinträchtigt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Stadt Neumünster, die Freiwillige Feuerwehren aus Großenaspe und Hasenkrug sowie ein RTW aus dem Kreis Heide und die Polizei. Ein Sachverständiger wird nun die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe feststellen.

am 17. September 2018, 19:39 Uhr