CELTIC FOLK NIGHT am 22. Dezember 2018 in Lübeck – Schuppen 9 · Durch die 17. CELTIC FOLK NIGHT wird die Kulturtafel Lübeck unterstützt. Mit dabei sind wieder die “West Highland Band“, die “Nuthouse Flowers“ dieses Mal mit “Tank Mary“ am Gesang und “Celtic Dance Lübeck“. Zum ersten Mal unterstützen “MacCabe & Tanaka“ mit ihrem “marimen“ Folk die Veranstaltung. Veranstaltungsort: SCHUPPEN 9 – An der Untertrave 1a, 23554 Lübeck, gegenüber dem Hansemuseum.

Beginn: 19:30 Uhr (Einlass: ab 19:00 Uhr)

Eintritt: 12,- Euro Vorverkauf: 15,- Euro

Vorverkauf ab 1.12 2018

Pressezentrum Lübeck, Hugendubel Lübeck, Gaststätte If

Vielen Dank an alle Mitwirkende, Sponsoren und Gäste für die Erfolgreiche Veranstaltung in 2017. Es konnten über 3000,- Euro an das Gesundheitsmobil Lübeck für den guten Zweck übergeben werden.