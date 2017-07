CRAFT BEER OPEN-AIR im Freibad Schlutup am Sonntag, den 16. Juli 2017 von 14:00 – 19:00 Uhr · Diesen Sommer bringen die Lübecker Schwimmbäder zusammen mit den Craft Beer Rockstars Bierkultur ins Freibad. Freier Freibad-Eintritt für Erwachsene! Bei diesem Bier Open-Air können Bierliebhaber von 14:00 bis 19:00 Uhr im Freibad Schlutup (Palinger Weg 70) mehrere regionale und internationale Sorten Craft Beer zum Probierpreis kosten. Genuss, Gemeinschaft, Vielfalt und Austausch stehen hier, für Frauen und Männer im Vordergrund. Micha Reese und John Kutscher, unsere Bier-Connaisseure, weisen die Freibadgäste ein, in die hohe Kunst der handwerklich hochwertig gebrauten Biere.Die Besucher können sich auf sommerlich leichte, gut gehopfte und malzig röstige Biere freuen. Craft Beer Rockstars „Bierbühne Lübeck“ ist ein Fachgeschäft für Biere mit über 370 verschieden Sorten in der Lübecker Innenstadt.

7 verschiedene Craft Biere stehen für Sie zum Probieren zu folgenden Preisen bereit: 0,1 l 1,-€ und 0,3 l 3,-€.

Infos zum Freibad Schlutup:

Wir treffen uns in unserem schönen Freibad Schlutup, denn auch wenn Lübeck umgeben von Wasser ist, bieten unsere Freibäder Schlutup und Moisling mit dem auf 24 °C Grad beheiztem Wasser mit Trinkwasserqualität eine Abwechslung, die umgeben von schöner Natur mit einigen Extras besticht:

Unser Freibad Schlutup, Palinger Weg 70 bietet ein 25 m-Becken. Das Schwimmerbecken hat eine Wassertiefe von 1,45 m – 3,80 m und ein 1m Brett, das Nichtschwimmerbecken hat eine Wassertiefe von 0,65 m – 1,35 m. Für die ganz kleinen Wasserliebhaber gibt es hier noch ein separates Kinderplanschbecken. Die gepflegte gartenähnliche Liegewiese liegt teilweise an einem kleinen Waldstreifen, sodass Plätze im Schatten immer zu finden sind, aber auch Sonnenbeter voll auf ihre Kosten kommen. Wenn dann der kleine Hunger kommt, kann man diesen unter anderem mit der „best Currywurst ever“ vom Kiosk stillen. Eine Tischtennisplatte sorgt für den sportlichen Ausgleich danach.

Wie in allen Bädern der Lübecker Schwimmbäder wird auch in den Freibädern Schwimmunterricht angeboten. Wer sich jetzt einen Platz sichert, kann den Schwimmunterricht draußen genießen und dabei unsere schönen Freibäder kennenlernen.