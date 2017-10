Das BiZ ist auch in den Herbstferien geöffnet – Das Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Agentur für Arbeit Lübeck ist auch in den Herbstferien geöffnet. Hier können sich Jugendliche und Erwachsene informieren, die vor der Berufswahl stehen oder sich beruflich umorientieren wollen.

„Wer im nächsten Jahr mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium beginnen will, für den wird es jetzt allerhöchste Zeit, sich intensiv mit der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen. Viele Unternehmen beginnen bereits nach den Sommerferien mit der Vorauswahl der neuen Nachwuchskräfte für das kommende Jahr. Wer dabei sein will, sollte sich im BiZ in den Herbstferien in aller Ruhe informieren, welcher Beruf infrage kommt. Viele Mädchen und Jungen konzentrieren sich häufig auf nur einen Beruf obwohl es viele interessante Alternativen gibt. Unser Ausbildungsmarkt in Lübeck und Ostholstein bietet tolle Chancen, über die man sich auf jeden Fall informieren sollte“, rät Markus Dusch, Chef der Agentur für Arbeit Lübeck.

In den vier Themeninseln „Arbeit und Beruf“, „Ausbildung und Studium“, „Ausland“ sowie „Bewerbung“ gibt es insgesamt 35 Internetarbeitsplätze. Sie ermöglichen einen schnellen und kostenlosen Zugang zu den Portalen JOBBÖRSE, BERUFENET und KURSNET sowie weiteren Informationsplattformen. Neben der Suche nach freien Ausbildungsplätzen oder Arbeitsstellen, können im Portal BERUFE.TV Filme zu ausgewählten Berufen angeschaut werden. Die Datenbank BERUFENET bietet über 3.100 Berufsbeschreibungen vom Ausbildungsinhalt über Aufgaben und Tätigkeiten, Zugangsvoraussetzungen, Verdienst- und Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin zu Perspektiven und Hinweisen auf weitergehende Informationsquellen. In KURSNET finden die Besucher einen Überblick über die bundesweiten Fort- und Weiterbildungsangebote. Jugendliche, die bei der Berufswahl noch unschlüssig sind, können das Selbsterkundungsprogramm „BERUFE-Universum“ und „BERUFE Entdecker“ unter www.planet-beruf.de erkunden.

An drei spezielle Bewerbungs-PCs können Bewerbungsunterlagen erstellt und bearbeitet werden. Die Besucher können den eigenen USB-Stick mitbringen, Bewerbungsfotos hochladen, Unterlagen einscannen, die Bewerbung ausdrucken oder online verschicken.

Für den direkten Kontakt zu Betrieben steht bei der Stellensuche ein Arbeitgebertelefon zur Verfügung. Und in einer Lese-Ecke können die Besucher in Ruhe in Büchern und Magazinen recherchieren. Viele Broschüren und Zeitschriften können direkt mitgenommen werden. Mit einer Spielecke ist auch der Nachwuchs versorgt, während die Eltern die BiZ-Angebote nutzen.

Das BiZ der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Str.1, 23560 Lübeck ist jeweils Montag bis Dienstag von 07.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr, Mittwoch 07.30 bis 13.00 Uhr, Donnerstag 07.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr sowie Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr geöffnet.