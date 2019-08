Foto: Veranstalter · Der Bernstein vom Schaalsee · Rund 50.000.000 Jahre ist es her, als der Saft der Bäume, den Bernstein des Schaalsees schuf. Vor 66 Millionen Jahren entstanden die Versteinerungen wie Seeigel und Austern und wir finden die Spurenfossilien der ersten höheren Lebewesen vor 500.000.000 Jahren. So eine Schnupperexkursion bietet eine einmalige Gelegenheit, Erdgeschichte hautnah zu erleben, denn in unseren typisch norddeutschen Kieswerken bekommt man einen besonders guten Einblick in eine ungewöhnlich große Zeitspanne der Geologie Nordeuropas. Jeder Stein erzählt eine individuelle Geschichte. Am Samstag, den 17. August 2019, von 18:00 – 19:30 Uhr geht der GeoPark Nordisches Steinreich in das Kieswerk in Lüttow, An der B195 zwischen Zarrentin und der BAB24. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird eine Aufwandsentschädigung von 5,-/Person und 3,-/Kind erhoben. Eine genaue Anfahrtsbeschreibung und viele weitere Termine findet man unter:

www.geopark-nordisches-steinreich.de/veranstaltungen