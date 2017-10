Deutsche Bahn beginnt mit Lärmsanierungsmaßnahmen entlang der Bahnstrecke Lübeck Hbf – Puttgarden in Lübeck – Die Deutsche Bahn beginnt in Lübeck mit dem Bau einer Lärmschutzwand an der Bahnstrecke Lübeck Hbf – Puttgarden im Bereich der Schwartauer Landstraße. Sie reicht von der Oderstraße bis zur Warthestraße. Diese Arbeiten erfolgen im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“.

Für die Gründung der Lärmschutzwand ist es erforderlich, Stahlprofile in den Bahndamm einzubringen. Danach werden die Lärmschutzwandelemente eingebaut. Die Arbeiten finden in der Zeit von Dienstag, 31. Oktober bis zum Donnerstag, 22. Dezember jeweils nachts von 21 bis 5 Uhr statt.

Trotz des Einsatzes moderner Baumaschinen sind Lärmbelästigungen nicht gänzlich zu vermeiden. Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, können diese Arbeiten nur in den nächtlichen Zugpausen durchgeführt werden.

Während der Bauarbeiten werden moderne lärmgedämpfte Arbeitsgeräte eingesetzt. Trotzdem lassen sich Belästigungen durch Lärm und Staub insbesondere nachts und an dem Wochenende leider nicht vermeiden.

Die Deutsche Bahn bittet alle Betroffenen um Verständnis für die mit diesen Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.

Programm „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“

Seit 1999 wird die „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ von der Bundesregierung gefördert. Damit wurde die finanzielle Möglichkeit geschaffen, Schallschutzmaßnahmen auch entlang vorhandener Schienenwege umzusetzen. Seit dem Start des Programms haben Bund und Bahn über 1,2 Milliarden Euro in die Lärmsanierung von knapp 1.600 Kilometer Schienenstrecke und 56.750 Wohneinheiten investiert. Etwa 650 Kilometer Schallschutzwände wurden errichtet. Auch in diesem Jahr werden rund 100 Kilometer Strecke Schallschutz erhalten.