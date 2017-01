DRK Lübeck unterstützt beim Einsatz gegen die Sturmflut – DRK Lübeck unterstützt beim Einsatz gegen die schwere Sturmflut in der Hansestadt Die schwerste Sturmflut seit zehn Jahren verursachte in der Nacht vom 04.01.auf den 05.01.2017 vielerorts für Überschwemmungen und Schäden. So auch in Lübeck: Rund 30 Helferinnen und Helfer des

DRK-Kreisverbandes in Lübeck waren im Einsatz, um die mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW zu versorgen.

Überschwemmte Straßen und Autos, eine nicht passierbare Altstadt und ein Pegelstand von bis zu 1,79 Meter – das sind die Auswirkungen der starken Sturmflut in der letzten Nacht in der Hansestadt. Mit vereinten Kräften kämpften die Feuerwehr und das THW mit Sandsäcken gegen die Überschwemmungen an. Das DRK Lübeck sorgte währenddessen gemeinsam mit den Johannitern an

fünf Standorten in der Stadt für das leibliche Wohl der Einsatzkräfte: Bei Suppe und Würstchen konnten sich diese zwischendurch aufwärmen und etwas stärken.