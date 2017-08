DRK-Wasserwacht Lübeck feiert 70. Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür – Seit 70 Jahren steht sie im Dienste der Gesellschaft und sorgt für die Sicherheit von Badegästen in Lübeck und Travemünde: Die DRK-Wasserwacht in Lübeck läutet die Feierlichkeiten zum Jubiläum ein. Dazu zählen ein Tag der offenen Tür im August sowie eine Jubiläumsfeier im Oktober für geladene Gäste.

Am 26. August ab 11 Uhr lädt die Wasserwacht Lübeck zum Tag der offenen Tür auf ihrer Strandrettungswache am Priwall ein und zeigt ihr Können. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer präsentieren ihre Einsatzfahrzeuge, demonstrieren verschiedene Übungen und berichten Interessierten von ihrem Wachalltag am Priwall. Kleine Besucher dürfen ihr Glück bei der Tombola versuchen, sich mit dem Thema Erste Hilfe in der „Kinderklinik“ befassen und sich auf der Hüpfburg austoben. Einer der Höhepunkte am Nachmittag ist der Auftritt der Lübecker Freibeutermukke ab 14 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Aktuell zählt die Wasserwacht Lübeck 89 Mitglieder. Darunter sind speziell ausgebildete Helfer wie etwa Rettungsschwimmer, Wasserretter, Sanitäter und Bootsführer, die jedes Jahr vom 01. Juni bis 15. September für die Sicherheit am Priwallstrand sorgen.

Besucher sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck von der Arbeit der Lübecker Wasserwacht zu machen und mitzufeiern. Die Veranstaltung ist geplant für Samstag, 26. August von 11 bis 18 Uhr an der Strandrettungswache der DRK-Wasserwacht im Dünenweg 17, 23570 Lübeck-Priwall.