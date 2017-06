Foto: Wikipedia.de · Spargelsaison 2017: Edelgemüse zu Pfingsten – jetzt ist die beste Zeit für den Spargeleinkauf · Nach dem kühlen und verhaltenen Beginn der Spargelsaison startet der Spargel aufgrund der warmen Witterung jetzt richtig durch. Nach den ersten Frühernteflächen kommen nun normale und späte Flächen in die Hochertragsphase. Also genau der richtige Zeitpunkt für den Spargeleinkauf. Die Wärme sorgt für gutes Wachstum und kontinuierlich gute Erträge und Qualitäten. Beste Qualität aus der Region zum erschwinglichen Preis

Gut kauft man direkt vom Erzeuger aus Schleswig-Holstein. Durch zahlreiche Verbesserungen in der Anbautechnik hat sich trotz Klimanachteilen die Anbaufläche in Schleswig-Holstein weiter gleichbleibend erhöht, sodass man auch regionalen Spargel aus dem Land zwischen den Meeren genießen kann. Die Produzenten vor Ort warten jetzt auch mit moderaten Preisen auf, bevor es am 24. Juni wieder

heißt: Ende der Saison – bis zum nächsten Jahr warten. Der Spargel braucht danach seine Ruhephase, um Nährstoffe für die nächste Saison einzulagern.

Ertrags- und Verkaufsbilanz bisher uneinheitlich

Nach dem frühen Start der Saison führten niedrige Temperaturen und Regenphasen zu deutlich geringeren Erntemengen als gewohnt bis weit in den Mai hinein. Der Wetterumschwung in den letzten Tagen mit wärmeren Temperaturen sorgte dann für gute Erträge und einen lebhaften Absatz bei den schleswig-holsteinischen Spargelbauern.

Fakten zur Spargelsaison

Spargel kostet derzeit zwischen 8 und 9 Euro pro Kilogramm für die erste Sortierung. Zu Beginn der Saison waren durchaus Preise um die 11 bis 15 Euro zu verzeichnen. In Schleswig-Holstein wird auf ca. 400 Hektar Ertragsanlagen Spargel angebaut, der zu 90 % direkt vermarktet wird. Eine Menge von rund 1.750 t schleswig-holsteinischen Spargels wird in der kurzen Saison geerntet und verkauft. Die Schwerpunkte der Spargelerzeugung liegen in dem Gebiet zwischen Lübeck und Hamburg, hauptsächlich im Kreis Herzogtum Lauenburg und um Neumünster. Aber auch in fast allen anderen Regionen im Lande sind direktvermarktende Spargelbetriebe zu finden.

Etwa 1,5 kg Spargel essen die Bundesbürger pro Kopf und Jahr. Der Selbstversorgungsgrad liegt laut Statistiken bei über 80 %.