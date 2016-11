Einzigartiges Konzept von Lübecker/Berliner Start-Up unterstützt Pflegeeinrichtungen in Deutschland – In Pflegeeinrichtungen werden die Anforderungen an das Personal immer umfangreicher. Die Versorgung der Bewohner mit individuellen Körperpflegeprodukten ist dabei nur ein Thema, welches nach und nach auf das Pflege-Team zurückfällt.

Das Berliner Unternehmen BringLiesel, mit seinem Logistikzentrum in Lübeck, hat genau dafür eine innovative Lösung geschaffen – einen deutschlandweiten, kostenfreien Bestell-Service für Drogerieartikel, der gemeinsam mit Pflegeeinrichtungen entwickelt wurde.

„Früher gab es noch Bienchen, heute „nur“ ein dickes, dickes Dankeschön! Sie haben keine Ahnung, was Sie uns da an Arbeit abnehmen.“, berichtet ein BringLiesel-Kunde. „Diese E-Mail, nach der Bestellung des ersten Kunden, war der Initiator für die Entwicklung von BringLiesel“, so Gründer Nico Jäschen.

Bereits seit 2012 ist das Unternehmen am Markt und hat sich mittlerweile zum großen Dienstleister auf diesem Gebiet entwickelt. Bei BringLiesel können die Pflegeheime den Einkauf von Drogerieartikeln für Ihre Bewohner bequem via Onlineshop erledigen – von Shampoo über Bodylotion, Mundhygiene und Rasierern bis hin zu Süßwaren bietet

BringLiesel mit insgesamt ca. 200 Artikeln alles, was die Bewohner zusätzlich benötigen. Bei jeder Bestellung bekommen die Bewohner ihre eigens für sie gepackte Einkaufstüte sowie einen Einzelkostennachweis. In der Pflege, aber auch in der Verwaltung, nimmt BringLiesel dem Personal dadurch viel Aufwand ab – und das für die Einrichtung komplett kostenfrei. Das junge Unternehmen arbeitet deutschlandweit bereits mit einer Vielzahl an Einrichtungen von Trägern wie z.B. AWO, Caritas, DOMICIL, Diakonie, DRK, GERAS, Pflegen und Wohnen und Pro Seniore zusammen.

„BringLiesel ist einfach durchdacht. Ein sehr gut abgestimmtes Sortiment, ein einfacher Bestellvorgang, nach Bewohnern vorsortierte Ware und die saubere Rechnungsgrundlage für die Verwaltung. Das macht uns das Leben deutlich einfacher und ist eine enorme Zeitersparnis.“, berichtet Steffen Gramlich, Geschäftsleiter und Prokurist der GERAS GmbH.

Wie es weiter geht? „Unser Ziel ist es, dass wir deutschlandweit als DIE Lösung für die Vereinfachung des Pflege-Alltags bei der Versorgung von Bewohnern stehen. Dabei hilft uns die Nähe zu unseren Kunden immer wieder neue Ansätze aufzugreifen und umzusetzen. Gerade im Pflegebereich gibt es mit den heutigen technischen Mitteln einfach noch sehr viel mehr, was wir unterstützend für die Einrichtungen leisten können.“, so Gründer Christoph Gukelberger.