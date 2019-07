Eröffnung der 130. Travemünder Woche durch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau. Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Am Freitag, 19. Juli 2019, um 18:00 Uhr, gab Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau den Startschuss zur Eröffnung der 130. Travemünder Woche. Traditionell hieß es dann “Heißt Flagge“ und auf der Kraweel “Lisa von Lübeck“ wurde die “Travemünder Woche Flagge“ in den Mast gehisst. Alle Anwesenden schauten jetzt gespannt auf die Trave, wo das Löschboot “Senator Emil Peters“, der Lübecker Berufsfeuerwehr, aus allen Rohren seine Wasserfontänen in die Himmel sprühte. Im Hintergrund verschwand dadurch das “Traditions- Segelschiff Passat“ und es bildete sich ein kleiner Regenbogen. Dann drehten sich die Gäste wieder zur Landseite, wo die vielen Flaggen der Sponsoren im Wind wehten und man den Alten Leuchtturm und das Maritim Hotel erkennen konnte.



Der Kapitän der “Lisa von Lübeck“, Dieter Braas, freute sich, dass alles gut geklappt hatte und nun vom 19.-28.07.2019 die Regatten der vielen Bootsklassen starten können. Auf dem Empfang im Lübeck Yacht Club fanden sich viele Gäste ein. Bei gutem Essen und Getränken wurde über den Segelsport gefachsimpelt. Frank Thomas Gaulin von Kunsthaus Lübeck ließ sich den Wein schmecken, wobei Gerd Diestelow vom Vegas Bowling aus der Lübeck Brockesstraße 65 mit Matthias Hawerkamp, dem Geschäftsführer von Radio Lübeck 88,5 lieber ein kühles Bier vorzogen.

Am Samstag, 20.07.2019, kommt der ESC Vertreter von 2018, Michael Schulte nach Travemünde, um seine neuen Hits zu präsentieren.

AHOI –Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel.