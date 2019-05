Verkehrunfall mit Fahrerflucht: Neumünster: Glück im Unglück – Auto prallt gegen BaumText und weitere Fotos: Tom Nyfeler · Mit Dreistigkeit nicht zu überbieten: Ein Fahrer, 19 Jahre alt, baut betrunken einen Unfall, läuft nach Hause und stiftet einen Freund an, sich als Verletzter an der Unfallstelle auszugeben. Die Verletzungsmuster passten nicht mit dem Unfallhergang überein, doch dank guter Schoweinlage wurde das „fingierte“ Unfallopfer in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde, laut Polizei, sichergestellt. Filmreif oder einfach nur Dumm? Die Einsatzkräfte mussten das vermeintliche Unfallopfer ins Krankhaus bringen. Wenn es in dieser Zeit einen realen Einsatz gegeben hätte, mit Menschenleben in Gefahr (z.B. durch einen Schlaganfall, Sturz etc.), wäre der Notarzt sowie der Rettungswagen, der in diesem Einsatz gebunden war, in dieser Zeit blockiert und nicht einsatzbereit gewesen.

am 30. Mai 2019, 15:03 Uhr