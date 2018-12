Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Famila Sereetz – “DER DREISTE DIEB“ – ein Krimi für Kinder. Famila Sereetz unterstützt MENTOR Ostholstein – die Leselernhelfer. Die Abenteuer von Mila Fantasia. “DER DREISTE DIEB“ ist ein spannendes Buch, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, das man bei famila in Sereetz, Ostholstein, Lübeck und im Kreis Stormarn in Reinfeld und in Bad Oldesloe für 3,- Euro kaufen kann. (Bildergalerie siehe Seite 2)>>>>Dein Geld geben wir den Grundschulen Sereetz, Ratekau, Pansdorf du Bad Schwartau um die Lernkompetenz von Kindern zu fördern.

Kürzlich fand im Warenhaus in Sereetz ein Treffen statt, an dem Kinder und Vertreter der Schulen teilnahmen.

Der Warenhausleiter famila Sereetz Peter Bünning begrüßte die Gäste mit den Worten:

Ich freue mich über Sie alle! Besonders freue ich mich über Bürgervorsteherin der Stadt Bad Schwartau Wiebke Zweig, die gleich 5 Schulleitern und dem Mentor Koordinator Hans-Peter Birkner Geld übergeben wird.

Ganz besonders freue ich mich über euch Kinder! Denn und euch geht es.

Wir haben uns überlegt, wie wir das Geld generieren können, um die Lesekompetenz von Kindern zu fördern. Dazu haben wir uns einiges einfallen lassen. Wir haben eine Tombola veranstaltet und einen Krimi für Kinder schreiben lassen. Das Buch wird für einen symbolischen Betrag von 3 Euro verkauft.

Wenn jeder etwas gibt, profitieren wir alle!

Die Autorin hatte vier jugendliche Co-Autoren. Zwei aus Schleswig-Holstein und zwei aus Baden-Württemberg. Sie alle arbeiteten ohne Honorar.

Famila hat die Druckkosten übernommen und spendet alle Erlöse aus dem Buchverkauf und der Tombola an 5 Grundschulen in Bad Schwartau, Sereetz, Ratekau und Pansdorf.

Die Spendengelder zur Förderung der Lesekompetenz werden wir heute hier überreichen.

Mein Dank geht an alle Kunden, die das Buch gekauft haben und diesen Erfolg möglich gemacht haben.

Peter Bünning setzt sich für die Lesekompetenz ein, als er von einer Familie mit vier Kindern erfuhr, von denen nur eines lesen konnte.

Am Ende der Veranstaltung bekam jedes Kind noch ein Buch “DER DREISTE DIEB“ überreicht.