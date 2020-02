Feuer am 15.02.2020 in einem Gewerbegebiet in Stockelsdorf. Text, Fotos, Video: TBF/Holger Kasnitz · Um die Mittagszeit brach heute in einer Gewerbehalle in der Daimlerstraße in Stockelsdorf, im Gewerbepark 27, ein Feuer aus. Ausgelaufenes Benzin soll sich entzündet haben und sorgte für ein Großfeuer mit starker Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wurde über Radiosender aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zuhalten.

Eine Person wurde schwerer verletzt und wurde von einem Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Die Freiwillige Feuerwehr Stockelsdorf rückte mit massiven Einsatzkräften, unterstützt von den Wehren Mori, Obernwohlde und Curau an. Die FF Kumbeck und auch die Feuerwehr aus Bad Schwartau mit Drehleiter waren ebenfalls an der Brandstelle vor Ort.

Es wurde auf einem Nebengrundstück eine Versorgungsstation eingerichtet.

Zirka 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungssanitätern und ein Notarzt waren mit einer großen Anzahl an Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen an der Brandstelle und hatte viel zu tun, um den Brand zu löschen. Von der Polizei wurde die Daimlerstraße abgesperrt, da sie durch Feuerwehrfahrzeuge und Schläuche total blockiert war.

Der dunkle Rauch war bis Lübeck und in der Umgebung weit sichtbar. Über die Warnapp NINA wurde die Bevölkerung ebenfalls informiert und gegen 17:00 Uhr hieß es bei der Werwehr: „Einsatz beendet“.

