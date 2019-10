Frühstücken bei Schüler, Stockelsdorf – Laden in neuem Design · Text: TBF/Wolfgang Freywald · Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Heute am Morgen war wieder mit unserem Fotografen Holger, Schlemmen angesagt. Aber nicht „Frühstück bei Tiffany“, sondern bei Bäckerei Schüler in Stockelsdorf. 😊 Die Auswahl an Frühstücksangeboten ist bei Schüler recht groß. So mußten wir uns entscheiden und nahmen beide das “Herzhafter Schüler“. Dazu gehören: 2 normale Brötchen, die 2 weiteren Brötchen sind freie Auswahl, also nahm ich 1 Kürbis- und Holger ein Sonnenblumenbrötchen, je 1 Scheibe Käse (halb durchgeschnitten), je 2 Scheiben Mettwurst, 2 Portionen Rührei (sehr lecker und ausreichend), 2 Portionen Honig, oder Nutella, 2 Portionen Konfitüre und 2 Becher Kaffee.



Der Preis: 5,80 Euro je Gedeck.

Arrangieren mußten wir, wie meist üblich, das Frühstück selbst und hätten auch die beiden Tabletts selbst genommen, doch sie wurden uns von einer freundlichen, hilfsbereiten Mitarbeiterin mit einem Lächeln an den Tisch gebracht.

Der Laden wurde vor kurzen, nach einer längeren Umbauphase wiedereröffnet und hat sich vom Ambiente her wesentlich verbessert. Vor dem Umbau stand am hinteren Ende im Laden ein großer langer Tisch, wo sich fast täglich eine Gruppe von 8-10 älteren Männern trafen, die nun am Eingang etwas beengt ihren neuen Platz gefunden haben.



Fazit: Die Innungsbäcker/Feinbäckerei Schüler wurde 2017/18 vom Deutsches Brotinstitut e.V. mit Gold für diverse Produkte ausgezeichnet. Das Ambiente ist nach dem Umbau moderner und freundlicher geworden und spricht nach unserer Meinung nun eine noch breitere Schicht von Kunden an, die sich hier wohlfühlen können.

Die Brot-Back- und Kuchenwaren sind insgesamt frisch, das Frühstück wird mit einem kleinen Blatt Eisbergsalat, einer Scheibe Tomate und eine Scheibe Gurke garniert und wird so insgesamt gut präsentiert.

Es ist ist lecker, die Ware ok, der Kaffee schmeckt. Traurig sind wir ein wenig, weil es früher bei einem Frühstück „Kaffee satt“ gab. ☹

Und wie schon angeklungen, sehen die jeweils dünnen Scheiben Mettwurst und Käse auf dem ovalen Frühstücksteller etwas verloren aus. Das könnte noch verbessert werden.

Der Laden ist empfehlenswert.