Fotos: TBF/Holger Kröger · POL-HL: HL_Buntekuh / Fußgängerin von Müllfahrzeug erfasst · Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (05.07.2017) wurde eine 57-jährige Fußgängerin im Koggenweg von einem Müllfahrzeug erfasst und überrollt. Der 48jährige Fahrer eines Müllfahrzeuges stoppte sein Fahrzeug auf Höhe Koggenweg 15, um die dortigen Abfalltonnen zu entleeren. Eine 57-jährige Fußgängerin aus Lübeck ging am Müllfahrzeug entlang und beabsichtigte, unmittelbar vor dem Lkw die Fahrbahn zu überqueren. >>>weitere Fotos Seite 2 >>>Um 16.52 Uhr setzte der 48-jährige das Fahrzeug vorwärts in Bewegung, wobei er die direkt vor dem Lkw befindliche Frau übersah. Die Lübeckerin wurde von dem Lkw erfasst und auf Höhe der Beifahrerseite überrollt. Die Frau erlitt schwere Beinverletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung in eine Lübecker Klinik überführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zum Zwecke der Ermittlung von Unfallursache und -hergang ein Sachverständiger angefordert. Nach Abschluss der Überprüfung des Fahrzeuges durch den Sachverständigen wurde das Fahrzeug wieder freigegeben.