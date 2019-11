Garg: Klinik nicht zu Schwangerschaftsabbrüchen zwingen Das geplante ökumenische Zentralkrankenhaus in Flensburg kann nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) nicht dazu gezwungen werden, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Kliniken haben gesetzlichen Anspruch auf Förderung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, sagte der Minister am Do

Hamburg darf auf 50 Millionen zum Ganztagsausbau hoffen Hamburg darf zum weiteren Ausbau des Ganztagsangebots an Schulen in den kommenden Jahren auf 50 Millionen Euro Fördermittel des Bundes hoffen. Insgesamt wolle die Bundesregierung für die Länder zur Umsetzung des geplanten Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule in dieser Legisl

E-Bike-Fahrer mit Bus zusammengestoßen Ein E-Bike-Fahrer ist in Neumünster mit einem Linienbus kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der 53-Jährige sei am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich auf einem Fahrradweg gefahren, als es zu dem Zusammenstoß kam, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Radfahrer habe Vorfahrt g

Teenager mutmaßlich für Bombendrohung in Kiel verantwortlich Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt, die Mitte August in einem Hotel in der Kieler Innenstadt angerufen und mit einer Bombe gedroht haben sollen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die b

Poletto ärgert sich: "Gault&Millau"-Bewertung von TV-Köchen Die Hamburger Fernsehköchin Cornelia Poletto (48) hat sich über die neuen Bewertungen des Restaurantführers "Gault&Millau" geärgert. "Fernsehköche haben dort in meinen Augen aus Prinzip keine Chance, ganz oben mitzumischen", sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Ich hätte es meinem Team, das jeden Tag 150

Einbrecher in Schleswig-Holstein wieder öfter unterwegs Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" wieder mehr Einbrüche und Einbruchsversuche festgestellt. Im Oktober seien 336 Fälle registriert worden, im Vormonat seien es mit 241 Taten noch deutlich weniger gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Laut P

SSV Jeddeloh II gegen VfB Lübeck: Jeddeloh startet in die Rückrunde Der Reserve von Jeddeloh steht gegen den VfB Lübeck eine schwere Aufgabe bevor. Der SSV zog gegen den FC Eintracht Norderstedt am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Zuletzt kassierte Lübeck eine Niederlage gegen die SpVgg Drochtersen/Assel – die vierte Saisonpleite. Im Hinspiel hatte der VfB Lüb

Unbekannter wirft Bürostuhl auf die Straße: Radfahrer stürzt Ein Radfahrer hat sich in der Lübecker Innenstadt verletzt, als ihm ein Unbekannter einen Bürostuhl vors Rad geworfen hat. Der 18-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen bei dem Versuch, noch auszuweichen, auf die Fahrbahn gestürzt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Radfahrer habe sich b

Gründungstag der Bundeswehr: Günther bei Vereidigung in Plön Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will bei der öffentlichen Vereidigung von rund 220 Soldaten auf dem Vorplatz des Plöner Schlosses am 12. November - dem Gründungstag der Bundeswehr - eine Rede halten. Auch Staatssekretär Gerd Hoofe vom Verteidigungsministerium werde spreche