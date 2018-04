Glücksfischer erwarten Rekordbeteiligung · Am 14. April 2018 bittet der gemeinnützige Lübecker Verein ‚Die Glücksfischer e.V.‘ zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung.„Im letzten Jahr mussten wir aufgrund der hohen Mitgliederbeteiligung bereits in einen größeren Saal wechseln.“ berichtet Marion Hardt, Vorstandsmitglied des Vereins, der Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen in die Natur zurück führt und dabei unter anderem das gemeinschaftliche Angelerlebnis nutzt.

„Dieses Jahr haben noch mehr Mitglieder ihr Erscheinen angekündigt. Viele Vereine stöhnen über die fehlende Motivation der Mitglieder. Bei uns geht es rasant aufwärts, so viele wie in diesem Jahrsind noch nie gekommen.“ setzt Marion Hardt fort.

Vorstandskollege Christian Potratz ergänzt: „Bei uns melden die Mitglieder ihre Teilnahme an. Wir wir wissen deshalb schon jetzt, dass wir am Samstag über 70 % unserer regionalen Mitglieder bei der Hauptversammlung begrüßen können. Das macht uns stolz. Überregional ist die Teilnehmerquote geringer. Dabei verstehen wir gut, dass man aus Dresden, Duisburg oder aus dem Münsterland den weiteren Weg nach Lübeck für eine Versammlung nicht macht.“

Die Mitgliederversammlung findet amSamstag, 14. April 2018 um 15.00 Uhr im Restaurant „Bootshaus“ in Lübeck statt. Der Vorstand hat bereits angekündigt, dass es wichtige Neuigkeiten zu berichten gibt.