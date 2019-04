TBF · Glücksfischer und Sparkassenstiftung zu Lübeck verschenken Kinderangeln · Bereits im vergangenen Jahr haben die Glücksfischer Angeln an interessierte Kinder verschenkt. Ziel ist es, die Kinder für die Natur und die Lebewesen zu interessieren. Aufgrund des großen Erfolges der ersten Aktion haben die Glücksfischer mit der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck nunmehr einen Partner hinzu gewonnen, mit dem die nächsten mindestens 50 Kinderangeln gemeinsam angeschafft worden sind, um sie an die Kinder abzugeben. Es handelt sich um kleine und leichte Angelruten, die auf die Größe und die Armkraft der Kinder angepasst sind. An den Ruten befinden sich Rollen in einer für Kinderhände richtigen Größe. Hinzu kommt ein Teil der Grundausrüstung wie Angelsehne, Posen, Bleie, Wirbel und natürlich Angelhaken.

„Wir erleben es immer wieder, dass Kinder von den Vätern oder Großvätern mit an das Wasser genommen werden. Das ist gut so. Oft werden ihnen die Angelruten der Erwachsenen gegeben. Die sind vielfach zu groß und zu schwer. Das trübt die Freude der Kinder. Wir möchten, dass die Kinder richtig zum Angeln geführt werden und mit zu ihnen passenden Angeln viel mehr Spaß haben.“ sagt Christoph Felzer, der Stellvertretende Jugendwart der Glücksfischer.

Wer eine Kinderangel haben möchte, der schreibt bis zum 25. April 2019 eine Email an: info@die-gluecksfischer.de. Am besten wird das Alter und die derzeitge Körpergröße angegeben. Wenn es mehr Interessenten als Angler gibt, dann verlosen die Glücksfischer die Angeln unter allen Bewerbern.

Die Angeln können nicht versandt und nicht für spätere Abholung aufbewahrt werden. Sie sind am 11. Mai 2019 nachmittags im Rahmen eines Glücksfischer-Familientages in der Badeanstalt Falkenwiese abzuholen. Dort wird den Kindern zusätzlich der Umgang mit der Angel erklärt, es wird gemeinsam die Rute montiert und es finden Übungen zum Ziel- und Weitwurf statt. Erfahrene Angler stehen mit Rat und Tat bereit und erklären den richtigen Umgang mit der Natur, den Fischen und der Angelrute.