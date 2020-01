Frankfurt (Oder): Verwahrloste Fünfjährige lebte zwei Jahre lang allein Angeblich sah das Mädchen über Jahre kein Tageslicht, im Dezember wurde es in eine Klinik eingeliefert: Nun hat sich die Staatsanwaltschaft in den rätselhaften Fall eingeschaltet. Ein fünfjähriges Mädchen im brandenburgischen Eberswalde soll einem Bericht zufolge über lange Zeit extrem vernachlässig

Schlie verteidigt Verhalten in "Rocker-Affäre" Der frühere Innenminister Klaus Schlie (CDU) hat das Zustandekommen der von ihm verantworteten Verbote von drei Rockerclubs 2010 und 2012 als rechtsstaatlich korrekt und für die innere Sicherheit notwendig verteidigt. In einem anderthalbstündigen "Eingangsstatement" vor dem Parlamentarischen Untersu

Jahrelang ohne Tageslicht?: Vernachlässigtes Kind in Obhut der Brandenburger Behörden Eberswalde (dpa) - Ein vernachlässigtes fünfjähriges Mädchen aus Eberswalde (Brandenburg) ist jetzt in der Obhut der Behörden. Das Mädchen sei nach einer Gefährdungsmeldung im Krankenhaus gewesen, habe es aber wieder verlassen können, sagte der Landrat des Kreises Barnim, Daniel Kurth, am Montag. "W

"Wähl dich warm"-Kampagne startet zur Bürgerschaftswahl Unter dem Motto "Wähl dich warm" hat die Hamburgische Bürgerschaft ihre Werbekampagne zur Parlamentswahl am 23. Februar gestartet. Mit Fragen aus dem Alltag wie "Elphi oder Kiez?", "Alster oder Elbe?" mache die Kampagne deutlich, dass jede und jeder die Wahl hat, das Leben in Hamburg mitzugestalten,

28-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme: Polizist verletzt Ein 28 Jahre alter mutmaßlicher Hotelbetrüger hat bei seiner Festnahme in Lübeck zwei Polizisten verletzt. Ein Beamter brach sich bei dem Gerangel einen Finger, seine Kollegin verletzte sich an beiden Knien, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten hatten den 28-Jährigen und einen 30 Jahre a

Dirigent Christoph von Dohnányi erhält Brahms-Medaille Der Dirigent Christoph von Dohnányi (90) ist mit der Johannes-Brahms-Medaille der Stadt Hamburg ausgezeichnet worden. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreichte die Medaille am Montag im Hamburger Rathaus, wie die Senatspressestelle mitteilte. Mit der 1928 gestifteten Medaille ehrt die Stadt

Kiel: Hier soll ein spektakuläres Hotel entstehen In Kiel könnte bald ein neuer Turm wachsen. Der "Kool Kiel" soll ein Hotel beherbergen und ein architektonisches Highlight sein. Doch das Projekt stößt auch auf Kritik. In Kiel soll ein Hotelturm mit spektakulärer Architektur gebaut werden. Der Bauausschuss hat am Donnerstag nach Angaben der Stadt

Hecking will HSV-Profis auf Saisonziel Aufstieg einschwören Trainer Dieter Hecking will beim Hamburger SV die Sinne seiner Profis für den angestrebten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga schärfen. "Wir wollen uns in den nächsten Tagen auf das gemeinsame Ziel in der Rückrunde einschwören", sagte der Coach nach der ersten Einheit im Wintertrainingslager i

Katholische Kirche: Ex-Papst Benedikt irritiert mit Zölibat-Plädoyer Rom (dpa) - Der emeritierte Papst Benedikt hat sich aus dem Ruhestand zu einem der heikelsten Themen in der katholischen Kirche zu Wort gemeldet und sich gegen eine Aufweichung des Zölibats ausgesprochen. In einem Buch spricht er gemeinsam mit dem konservativen Kardinal Robert Sarah von einer "dunkl