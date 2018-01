Foto: FW-HL: Hochleistungswasserpumpe im Einsatz Feuerwehr Lübeck leistet Amtshilfe · Lübeck (ots) – Die Feuerwehr Lübeck leistet mit den Freiwilligen Feuerwehren Dänischburg und Siems und der Stadtwehrführung Amtshilfe mit einer Hochleistungswasserpumpe. Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind in der Nacht große Regenmengen niedergegangen und es kam zu starken Überschwemmungen. Im Rahmen des Katastrophenschutzes helfen sich sogenannte Komplementär Kreise gegenseitig. Komplementär Kreis zu Herzogtum Lauenburg ist die Hansestadt Lübeck. Das Innenministerium beschaffte

2013 für den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein vier Hochleistungspumpen. Mit diesen Pumpen wurden die Kreisfeuerwehrverbände Nordfriesland, Steinburg und Herzogtum Lauenburg sowie der Stadtfeuerwehrverband Lübeck ausgestattet.

Gegen Mitternacht wurde daher die Leitstelle Lübeck um Amtshilfe gebeten. Seit dem ist die in Lübeck stationierte Hochleistungspumpe in Kollow bei Schwarzenbek mit acht Kameraden im Dauereinsatz.

Zurzeit ist aus Lübeck eine weitere Gruppe auf dem Weg, um diese Kräfte abzulösen. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in den Nachmittag andauern.

