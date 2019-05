Text und Fotos: TBF/Holger Kröger – In der Schwartauer Allee brannte es auf einer Dachterrasse eines Wohnhauses in der Schwartauer Allee. Verletzt wurde niemand. Gegen 15.30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr Lübeck über einen Feuer in der Schwartauer Allee in Lübeck ein. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Wie die Feuerwehr berichtet, drohte sich das Feuer ins Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses auszubreiten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff und verhinderte Schlimmeres.

Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Terrasse brannte völlig aus. Die Schwartauer Allee wurde zeitweise gesperrt, während der Löscharbeiten wurden die beiden Nachbargebäude evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar.