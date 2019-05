Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Im Lübecker Gartengelände Neuhof sind fünf Gartenlauben durch Feuer stark beschädigt worden. Auf dem Gelände des Kleingartenvereins an der Schönböckener Straße sind am Sonnabendmorgen fünf Gartenlauben den Flammen zum Opfer gefallen. Bei einer Laube blieben nur noch verkohlte Trümmer übrig. Vier weitere Lauben wurden am frühen Sonnabendmorgen erheblich beschädigt.Neben der Berufsfeuerwehr waren fünf weitere freiwillige Wehren im Einsatz. Die Schönböckener Straße war für den Einsatz voll gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Der Brand wurde wenige Minuten vor 2.00 Uhr gemeldet. Eine Gartenlaube stand in Vollbrand, vier weitere wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.