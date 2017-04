Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der DLRG Lübeck e.V. am 21.04.2017 – Der Vorstand der DLRG Lübeck e.V. hat zur Jahreshauptversammlung zum letzten Mal in den „alten“ Räumlichkeiten in der Falkenstraße am 21.04.2017 eingeladen. Die fast 100 anwesenden Mitglieder wurden unter anderen über den Sach- und Finanzierungsstand vom Neubauprojekt informiert, ehrten verdiente und langjährige Mitglieder und wählten einen neuen Vorstand.

Der 50 jährige Bauingenieur Thomas Becker stellte sich zur Wiederwahl als Vorsitzender und wurde einstimmig im Amt bestätigt. „Ich freue mich auf die weitere Aufgaben“ war das erste Zitat des wiedergewählten Vorsitzenden, auch seine Ehefrau stimmte für eine Wiederwahl und bescheinigt den zweifachen Familienvater, dass es sehr wohl eine funktionierende Vereinbarkeit mit Beruf, Familie und ehrenamtlichen Engagement gibt. Als Stellvertreter und Geschäftsführer trat Henning Otto an, der auch mit überwältigter Mehrheit gewählt wurde. Der Vorstand wurde noch um neun weitere Mitglieder in den Bereichen Finanzen, Ausbildung, Einsatz, Tauchen, Medizin, Justitiar und Verbandskommunikation komplettiert, wobei unter anderen Peter Kling (Vorstand der Lübecker Volksbank) den Schatzmeisterposten von seinem Vorgänger im Hause der Volksbank übernahm. „Ich trete hier als Team an“ bekannte sich T. Becker gegenüber der Versammlung. Der größte Teil des Vorstandes war bereits vorher im Amt und wurde nur vereinzelnd ergänzt und damit bestätigt die DLRG Lübeck e.V. eine funktionierende und schlagkräftige Vorstandstruppe zu haben.

Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder

Bei den Ehrungen konnten viele ehrenamtliche Helfer ausgezeichnet werden. Unter anderen erhielten die Gebrüder Manfred und Martin Pfau das Verdienstabzeichen der DLRG in Gold. Sie leiten bereits mehrere „Jahrzehnte“ die Schwimmausbildung in der Kücknitzer Schwimmhalle. Karl-Heinrich Otto erhielt das Verdienstabzeichen der DLRG in Silber, auch er ist jahrelang bereits in der Erwachsenenschwimmausbildung aktiv. Mit 65 jähriger Mitgliedschaft konnte T. Becker gleich zwei Mitglieder auszeichnen. Anke-Marie Lohrisch nahmen diese Ehrung persönlich entgegen und berichtete der Versammlungen von Ihren Anfängen in der DLRG Lübeck. Peter Saldigkt wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Hans-Joachim Kasten, Heide-Lore Hellwig, Eckhard Heinrich und Jens Andermann erhielten die Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG Lübeck. Der Verein darf sich über viele langjährige Mitglieder freuen, die auch über ihre aktive Zeit hinaus dem Verein sehr verbunden sind.

Hintergrund zum Neubau des Ausbildungs- und Vereinsheims für die DLRG in Lübeck

Becker berichtet auch über den wachsenden Neubau auf der Herreninsel. Nach dem erfolgten Spatenstich im Januar, der Grundsteinlegung im März, darf am 31.05.2017 bereits Richtfest gefeiert werden. Gleichzeitig wird auf der Baustelle die traditionelle Saisoneröffnung für den Wasserrettungsdienst in Travemünde stattfinden. Der Bau verläuft nach Plan, sodass der Umzug noch in diesem Jahr stattfinden wird.

Der aktuelle Pachtvertrag für das DLRG-Vereinsheim in der Falkenstraße läuft Ende des Jahres aus. Für ein neues Ausbildungs- und Vereinsheim wurde von der Hansestadt Lübeck ein Grundstück auf der Herreninsel zu einem günstigen Erbpachtzins zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung der Gesamtkosten des Neubaus in Höhe von etwa € 1,7 Mio. ist durch die vielen Spenden im Plan. Dennoch ist die Lübecker DLRG auf weitere Spenden und Zuschüsse angewiesen, um neben diesem Bauprojekt auch die Aufgaben rund um die Sicherheit am und im Wasser gewährleisten zu können.

Die DLRG Lübeck

Der Verein, der 1920 gegründet wurde und damit zu einer der ältesten Gliederungen innerhalb der DLRG zählt feiert damit in drei Jahren ihr 100 jähriges Bestehen. Dem besorgniserregenden Trend, dass immer weniger Kinder schwimmen lernen, steuert die DLRG Lübeck mit dem freiwilligen Engagement der Ausbilderinnen und Ausbilder gegen. Woche für Woche nehmen mehr als 400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Kursen der DLRG in den Lübecker Schwimmhallen Schmiedestraße und Kücknitz teil. Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, Ausbildung von Einsatzkräften, wie Wachgängern, Einsatztauchern, Bootsführern und Sanitätern, Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Wassersicherheit und somit die Bekämpfung des Ertrinkungstodes sind die Hauptaufgaben. Außerdem stellt die Lübecker DLRG vom 15. Mai bis zum 14. September den Wasserrettungsdienst am Travemünder Strand, in den Sommerferien zusätzlich auch in Beidendorf am Klempauer Hofsee. Mit über 1.500 Mitgliedern ist die DLRG der größte Verein der Hansestadt Lübeck. Davon sind rund die Hälfte der Mitglieder unter 18 Jahren. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der DLRG Lübeck finden sich im Internet auf www.luebeck.dlrg.de.