Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Jubiläum – 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg“, fand am 30. Oktober 2016 ein Hallenflohmarkt auf dem Gelände der Feuerwehr in der Robert-Bosch-Straße statt. Der Flohmarkt wurde zum 3. Mal vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg organisiert.An den Ständen konnten zahlreiche Besucher auch in diesem Jahr wieder kleine und große Schätze erstehen. Auch für das leibliche Wohl war, mit selbstgebackenen Kuchen und Torten sowie Kaffee und Getränken, an den Verpflegungsständen der Feuerwehrfrauen, gesorgt. Im Außengelände grillten die Feuerwehrmänner, hier auf dem Bild zu sehen Fin Hilgert (links) und Sven Martens (rechts.)

Derzeit besteht die Feuerwehr Ratzeburg aus 90 aktiven Kameraden,

13 Ehrenmitgliedern und 35 Jugendfeuerwehrleuten.

Der Förderverein umfasst circa 150 Mitglieder. Die Feuerwehr wünscht sich in allen Spaten weitere Mitglieder und freut sich über weiteren Zulauf.

Ältestes Mitglied, mit stolzen 90 Jahren, ist der Oberbrandmeister Helmut Kömme.

Die Ratzeburger Feuerwehr verfügt über 13 Einsatzfahrzeuge, mehrere Transport- und Spezialanhänger inklusive eines Taucherwagens sowie 2 Rettungsboote.

In Ratzeburg steht außerdem das kreisweit einzige Teleskopmastfahrzeug, welches die 25 Jahre alte Drehleiter ersetzt. Die umfangreichen Auskünfte erteilten der Kreisstadtwehrführer Christian Nimtz (rechts) und der Zugführer des 1. Zugs, Klaus-Dieter Ruth (links), neben dem Aufsteller der FF- Ratzeburg, zu sehen.

Gruppenführer des TMF (Teleskopmastfahrzeug) Michael Brandt. bei Ausbildung seiner Kameraden auf dem Parkplatz von MARKANT, zum Korbführer. Seit drei Wochen übt er mit vier Männern und einer Frau, jeden Sonntag von Morgens bis Abends und noch einen Abend in der Woche.