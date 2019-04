Jürgen Drews feiert am 2. April 2019 seinen 74. Geburtstag! Jürgen Ludwig Drews geboren am Montag 2. April 1945 in Nauen. Wieso Nauen ? Ich denke der kommt aus Schleswig! Jürgen‘s Eltern wohnten in Berlin. Sein Vater war Arzt. Werner und Lieselotte Drews waren mit dem Auto westlich von Berlin unterwegs. Plötzlich setzten bei der schwangeren Frau Drews die Wehen ein. Also ab ins Krankenhaus nach Nauen, wo der kleine Jürgen das Licht der Welt erblickte. Jetzt ist er dort unter “Söhne und Töchter der Stadt“ eingetragen. Familie Drews zog nach Schleswig, wo Jürgen zur Schule ging und ein echter “Norddeutscher Jung“ wurde. Hier hatte er seine ersten Auftritte als Musiker. Schon früh widmete er sich der Musik. Im Alter von 15 Jahren gewann er 1960 einen Preis als bester Banjo-Spieler Norddeutschlands.

Anfang der 1970er Jahren stieg er als Sänger bei den “Les Humphries Singers“ ein. Den Titel “Mama Lou“ singt er immer noch gerne.

Jürgen startete eine Solokarriere, aber ein Schlagerfuzzi wollte er nie werden.

Das Lied “Ein Bett im Kornfeld“ wollte er nicht singen, machte ihn aber berühmt.

Jetzt verdient er schon fast 43 Jahre seine Kohle damit.

Von Thomas Gottschalk bekam Drews den Namen “König von Mallorca“ und seine Fans nennen ihn liebevoll “Onkel Jürgen.“

