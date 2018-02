Foto: Thomas Ecke / DISQ / n-tv · Auszeichnung in Berlin verliehen · Junge erhält Deutschen Service-Preis · Berlin / Lübeck. Der gute Service, den „Junge Die Bäckerei“ seit Jahren bietet, zahlt sich aus. Das norddeutsche Familienunternehmen wurde jetzt in Berlin mit dem Deutschen Service-Preis 2018 ausgezeichnet. Als Sieger durchgesetzt hat sich Junge, weil es zu den Unternehmen gehört, die „ihre Kunden komplett überzeugen“, so das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ). In Kategorie „Essen und Trinken“ bildete die Bäckerei zusammen mit Edeka und Vino das Sieger-Trio und setzte sich damit gegen weitere 38 namhafte Unternehmen durch. Die diesjährige Auszeichnung ist bereits die achte in Folge. Seit 2010 konnte sich Junge eine Top-Platzierung bei den DISQ-Studien sichern.

Junge-Geschäftsführer Tobias Schulz, der die Auszeichnung in der Bundeshauptstadt entgegennahm, sieht darin vor allem eine Anerkennung für die Leistung aller Junge-Mitarbeiter: „Auf diesen Preis kann jeder Einzelne bei uns im Unternehmen stolz sein. Denn er ist das Ergebnis von leidenschaftlichem Teamwork und kompromissloser Kundenorientierung.“

Bildtext:

Freut sich über den Servicepreis-Sieg 2018 von Junge: Geschäftsführer Tobias Schulz (3. von links).