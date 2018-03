“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kasnitz, Text: Farina & Holger Kasnitz · Karl-May-Spiele – Bad Segeberg -Vorstellung der neuen Darsteller für die Saison 2018 · Anders als im Western-Klassiker “HIGH NOON“ kamen zwar bei strahlendem Sonnenschein, aber Eiseskälte, hoch zu Ross um 12 Uhr mittags die neuen Darsteller ins Indian Village, direkt neben dem Freilichttheater am Bad Segeberger Kalkberg, eingeritten.Christine Neubauer (55) und Karsten Speck (58) zählen seit Jahren zu den Publikumslieblingen auf den Theaterbühnen und im deutschen Fernsehen. In maßgeschneiderten Kostümen übernehmen sie bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zwei Schlüsselrollen als attraktives Gangsterpaar, in der neuen Inszenierung “Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“.

Christine Neubauer verriet, sich mit dicker Thermo-Unterwäsche gegen die Kälte zu schützen, durch die sie fast nicht auf´s Pferd kam.

Karsten Speck berichtete, Reitunterricht zu nehmen, um bei Saisonbeginn sicher im Sattel zu sitzen.

Sehr zufrieden ist Geschäftsführerin Ute Thienel über die Verpflichtung der beiden Gaststars.

Jan Sosniok (50) spielt zum sechsten Mal wieder Winnetou, den Hauptling aller Apachen.