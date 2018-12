Kiel: Text: Holger Kasnitz · Fotos: Micky · Weltkriegsbombenentschärfung · In Kiel ist am Ostuferhafen am Dienstag, 18. Dezember 2018, bei Bauarbeiten eine amerikanische 250 Kilo Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Micky aus Lübeck kam gerade mit ihrem Lkw vorbei und wurde von der Polizei gestoppt. Über eine Stunde musste Sie dort warten. Zwischendurch kam der Kampfmittelräumdienst und begutachtete die Bombe. (Siehe Bildergalerie Seite 2) >>>>Die Fundstelle: Ostuferhafen / Grenzstraße in der Nähe der Fachhochschule Kiel. Ab 12.00 Uhr wurden keine Personen mehr in das betroffene Gebiet hineingelassen.

Die Entschärfung konnte erst beginnen, nach dem die Evakuierung abgeschlossen war.

Zu ihrem Pech muss Micky später wieder mit dem Lkw in das Hafengebiet. Da wurden gerade etwa 1.000 Personen evakuiert und mussten ihre Wohnungen verlassen.

Nach Information der Polizei wurde der Blindgänger um 14.09 Uhr unschädlich gemacht.

Die Polizei bedankte sich über die Nachsicht und lobte die Anwohner.