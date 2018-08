Kinder angeln erfolgreich Fische mit den Glücksfischern · Mit Kindern von drei bis elf Jahren haben die Glücksfischer an der Kanaltrave erfolgreich auf Rotaugen, Brassen und Barsche geangelt. Die Kinder sind von gestandenen Anglern betreut und in die Methode des Stippangelns eingeführt worden. Nach nur wenigen Minuten Anlernzeit waren die Kinder bereits alle erfolgreich und haben ihre ersten Fische gefangen. (Zur Galerie Seite 2) >>>>



Zusätzlich haben versierte Angelspezialisten besondere Angelmethoden vorgeführt und den Tastsinn der Kinder aktiviert. Denn für die Kinder ist es wichtig, dass sie Futtermittel, Madenköder und anderes anfassen können. So werden in der Gruppe gemeinsam die Ängste vor ‚Krabbelzeug‘ abgebaut und die Kinder trauen sich an die nächsten Schritte heran.

Für die Glücksfischer ist die Sicherheit der Kinder durch Anlage von Schwimmwesten ebenso wichtig wie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Aus diesem Grunde hat jedes mit angelnde Kind einen Betreuer zugeordnet, der dafür sorgt, dass gegen keine Bestimmungen wie denen des Tierschutzgesetzes verstoßen wird.

Am Ende der Angelzeit konnten alle Kinder ihren Fang mit nach Hause nehmen. In den meisten Fällen war genug Fisch für eine Familienmahlzeit gefangen worden. Und so sagte einer der Betreuer: „Wenn man die leuchtenden Kinderaugen sieht, dann weiß ich, wovon die Kinder heute Nacht träumen.“