Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Mittwoch, 26.12.2018, 19.30 Uhr · Timmendorfer Strand – Kapelle St. Johann Niendorf · Konzert „Winterwunderland“ mit Claudia Hirschfeld und David Döring · Sie ist sicherlich die weltweit wohl bekannteste Protagonistin ihres Instruments und er ebenfalls ein Meister seines Faches: Claudia Hirschfeld an der Wersi-Orgel und David Döring an seinen Panflöten. Gemeinsam werden sie am zweiten Weihnachtsfeiertag die Kappel St. Johann in Niendorf zu einem „Winterwunderland“ machen und immer wieder gerne gehörte Weihnachtslieder aus aller Welt genauso interpretieren wie unvergessliche Evergreens à la „Einsamer Hirte“, „So eine Liebe gibt es einmal nur“ oder „Amazing Grace“. Der warme Klang der Wersi-Orgel mit all ihren Facetten verschmilzt dabei kongenial mit der Magie der Panflöte und bietet den Konzertbesuchern ein einzigartiges Klangerlebnis, das zum Träumen genauso einlädt wie zum Mitklatschen und –feiern.

Claudia Hirschfeld ist seit über 30 Jahren professionell als Organistin und Keyboarderin unterwegs und zählt zu den absoluten Superstars an ihrem Instrument. In ganz Europa, aber auch in Nord- und Südamerika sowie Arabien und China hat sie schon erfolgreich in die Tasten gegriffen, aber auch bei vielen TV-Auftritten für Furore gesorgt. Neben ihrer Tätigkeit als Solistin hat sich Claudia Hirschfeld auch als „Orchester“ für namhafte Sänger, Chöre und Instrumentalsolisten einen Namen gemacht und arbeitet dabei unter anderem mit Weltstars wie René Kollo, Eva Lind, der Trompetenlegende Walter Scholz,

den German Tenors oder eben David Döring zusammen. David ist mit Musik groß geworden, hat zunächst Geige gelernt, ehe er zur Panflöte wechselte und sich darauf eine nahezu unerreichte Virtuosität angeeignet hat. Seine YouTube-Videos wurden millionenfach geklickt und haben ihn auf der ganzen Welt zu einem Star an seinem Instrument gemacht. Kein Wunder, dass er für Auftritte schon bis nach Südkorea eingeladen wurde. Gerne geht David Döring auch neue Wege, spielt mit seiner Panflöte Melodien, die man sonst noch nie auf so einem Instrument gehört hat.

Das Konzert „Winterwunderland“ mit Claudia Hirschfeld und David Döring in der Kapelle St. Johann in Timmendorfer Strand (OT Niendorf) beginnt am Mittwoch, 26. Dezember 2018 um 19.30 Uhr. Karten sind im VVK für € 15,00 in Timmendorfer Strand bei famila (Höppnerweg 8), Lotto-Toto Niendorf (Strandstraße 47) und in der Kapelle nach den Gottesdiensten sowie bei allen weiteren Vorverkaufsstellen von Eventim und ADTicket/Reservix erhältlich. Telefonisch ist der Vorverkauf unter 04503/4889 erreichbar, online können Eintrittskarten u. a. auf www.eventim.de, www.reservix.de und

www.okey-tickets.de gebucht werden. An der Abendkasse werden die Tickets € 20,00 kosten.