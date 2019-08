„KunstBetriebe3“: Kabelbinder schaffen Verbindungen. Auf den ersten Blick stellt die Skulptur der dänischen Künstlerin Kit Kjærbye, die sie bei den Stadtwerken Lübeck erstellt hat, eine vergrößerte LED-Glühlampe dar. Wie ein Werk aus der Pop Art strahlt das Kunstwerk in plakativen Farben aus Rot, Gelb, Blau, Grün und Weiß. Beim Näherkommen erkennt der Betrachter, dass die Plastik aus farbigen Kabelbindern besteht. „Die Netzartigkeit der Struktur der Arbeit verleiht ihr, trotz ihrer Größe, eine gewisse Leichtigkeit“, beschreibt die Künstlerin ihr Werk. Sie betont, dass die Eigenschaften des Materials und seine Handhabung auch im übertragenen Sinn Vernetzung, Verknüpfung und Transparenz darstellen. Kit Kjærbye und die Stadtwerke Lübeck sind eines von insgesamt elf Partnern bei dem Projekt „KunstBetriebe3“, initiiert von der Lübecker Künstlerin Bettina Thierig.

„KunstBetriebe ist für uns eine tolle Möglichkeit, unserem Produkt ‚Energie‘ ein ganz neues und kreatives Gesicht zu verleihen“, sagt Lars Hertrampf, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken Lübeck. „Kit Kjærbye hat mit ihrer Auswahl eines wirklich alltäglichen Materials, nämlich Kabelbinder, eine Skulptur geschaffen, die viele Elemente unserer Unternehmenstätigkeit sinnbildlich aufgreift“, betont Hertrampf. So stehe die Leuchte für zündende Ideen und das Material für Stärke, Flexibilität und Zusammenhalt. „Alles Qualitäten, ohne die die Stadtwerke die Herausforderungen der Energiewende nicht bewältigen könnten.“

Das Projekt „KunstBetriebe“

Der Name ist Programm: Künstler erstellen Skulpturen mit den Werkstoffen von Betrieben. Diese besondere Projektidee von Bettina Thierig startete im Januar 2019 in die dritte Runde. Bis Ende des Jahres werden elf Künstler in elf Betrieben Skulpturen erarbeiten. Das Projekt endet in 2019 mit zwei Abschlussausstellungen. Der Clou bei „KunstBetriebe“: Die Arbeiten entstehen während der normalen Öffnungs- beziehungsweise Arbeitszeiten und wecken demzufolge nicht nur Interesse bei den Kunden, sondern vor allem auch bei der Belegschaft der elf teilnehmenden Unternehmen.

Ausstellungsdaten:

• Eröffnung Schloss Eutin: Freitag 27. September 2019.

Ausstellungsende: 17. November 2019.

• Eröffnung Kunsthalle St. Annen, Lübeck: Freitag, 29. November 2019.

Ausstellungsende: 12. Januar 2020.

Die unterstützenden Stiftungen:

• Stiftung „Pro Economia“ der IHK zu Lübeck

• Possehl-Stiftung Lübeck

• Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck

• Margot und Jürgen Wessel Stiftung

• Kulturstiftung des Landes Schleswig Holstein.

Die teilnehmenden Künstler/innen-Firmen Paare:

• Georges Adéagbo bei der Sparkasse Holstein, Eutin

• Janine Gerber bei Gollan Bau GmbH, Neustadt/Beusloe

• Thomas Judisch bei Gustav Tesnau GmbH & Co. KG, Eutin

• Thomas Kadziola bei HSP Holz und Projekte UG, Lübeck

• Kit Kjærbye bei Stadtwerke Lübeck GmbH, Lübeck

• Peter Land bei Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein GmbH, Lübeck

• Almut Linde bei Bockholt KG, Lübeck

• Andreas Peiffer bei Femern A/S, Burg a.F.

• Pia Stadtbäumer bei H. & J. Brüggen KG, Lübeck

• Thomas Rentmeister bei Hass + Hatje GmbH, Bad Segeberg

• Sebastian Schröder bei HAKO GmbH, Bad Oldesloe

Kontakt Vorwerker Diakonie

Michael Schmerschneider

Leitung der Kulturakademie

Vorwerker Diakonie, Triftstraße 139-143, 23554 Lübeck

Telefon: (0451) 400250-521

Michael.Schmerschneider@vorwerker-diakonie.de

Weitere Informationen zum Projekt: www.ihk-sh.de/kunstbetriebe

Weitere Informationen zur Künstlerin: www.kitkjaerbye.dk

Copyright: IHK/Tietjen



Bildunterschriften:

Bild 1

KunstBetriebe3_ Kit Kjaerbye „STROM“

Bild 2

KunstBetriebe3_vlnr Kit Kjærbye, Künstlerin und Lars Hertrampf, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Stadtwerke Lübeck