“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Kurt Schulzke ist gestorben, die Trauerfeier war am 11. Januar 2018 · Abschied vom Musiker und Promi-Maler. Kurt Schulzke, (Schulzkes Skandaltrupp). „KUSCH“, sein Spitzname, verstarb im Alter von (67) Jahren am 23.Dezember 2017 in einemKrankenhaus in Neumünster. Heute am 15. Januar 2018 wäre der Künstler (68) Jahre alt geworden.Diese Trauerfeier war mal ganz anders. Beginn am 11. Januar um 18:00 Uhr bis morgens um 04:00 Uhr. Astrid Schulzke (61), die Witwe des verstorbenen hatte geladen. Circa 200 Gäste, Freunde und Weggefährten kamen ins “WEITBLICK“ nach Neumünster. Die ganze Nacht wurde Livemusik gemacht, getanzt, gesungen und gefeiert. Die Musiker tauschen die Instrumente und sangen gemeinsam. Selbst die Witwe tanzte hinter dem Tresen.

Gäste und Weggefährten waren:

Carlo von Tiedemann und seiner Frau Julia Laubrunn.

Chris Andrews (Pretty Belinda) mit seiner Frau Alexandra.

Wolf-Dieter Strubel (NDR-Moderator).

Uschi Nerke (Beat-Club und Radio-Moderatorin).

Rainer Felsen (Produzent und Entdecker von Dieter Bohlen).

Ilona Schulz-Baumgart (Ehefrau von Klaus Baumgart – Klaus & Klaus).

Fr. Menke – Franziska Menke (Trettboot in Seenot).

Ernest Clinton (Sänger der GOOMBAY DANCE BAND – früher SOULFUL DYNAMICS).

Uwe Lost (Truck Stop).

Ixi und die Sugardaddies, (Ixi – Gaby Christiansen – Mach Mir Doch Kein Knutschfleck).

Christiansen und Schlufter waren R.SH Moderatoren.

Die Sugardaddies sind, Achim Schlufter und Karsten Büll. In der Band spielte Kurt Schulzke bis zu seinem Tod auch mit.

Hans Herbert Böhrs (Lilabe und Bananas).

Peggy Soltoros (Sie wird Sunday genannt, weil Sie eigentlich Sonntag heißt).

Kurt Buschmann Saxophonist.

Martin Büchner Saxophonist.

Gabriel Escano (Sänger, Gitarrist und Pianist).

Farhad Heet (Urban Beach – er spielt mit Martin Röttger in den Ostseebädern und im Sommer 2018 in Lübeck auf dem Duckstein Festival)).

Ingo Tiedemann (Veranstalter und Management).

Leo Lippardt (Toningeneur) mit Frau.

Editha Urich (Musikmanagement und Promotion).

uva.

Die Kinder von Kurt Schulzke, Julia Schulzke (36) und Bruder Magnus Schulzke (38) waren auch dabei. Die Urne von Kurt Schulzke wird auf See bestattet.

Julia Schulzke: „Ich habe einen Lebenspartner, wir haben Kinder, sind nicht verheiratet und den Namen Schulzke lege ich nicht ab“. Astrid Schulzke sagte: „Genau so hätte “ Kuschi“ sich seinen Abschied gewünscht.