Foto: TBF/Holger Kröger · La-Rochelle-Brücke erhält Treppenanlage · Geänderte Wegeführung für Fußgänger – Fahrbahn durchgehend passierbar. Ab dem 6. Juni 2017 wird mit dem Bau der Treppenanlage an der La-Rochelle-Brücke zum südlichen Zugang des Bahnhaltepunktes Hochschulstadtteil begonnen. Da die Herstellung der Betonfertigteile der Treppenanlage an der La-Rochelle-Brücke nunmehr erfolgt ist, kann jetzt mit der Böschungssicherung und den Montagearbeiten begonnen werden. In diesem Zuge erfolgt auch die Herstellung der noch fehlenden Asphaltdeckschicht am Ende des Schärenweges.

Während der Baumaßnahme können die Fußgänger lediglich die östliche Gehwegseite der La-Rochelle-Brücke nutzen.

Auf der westlichen Fahrbahn wird es ab dem 12. Juni 2017 zu temporären Behinderungen durch Baugeräte kommen. Trotz dessen ist eine Durchfahrt zu jeder Zeit möglich.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Fahrbahnrandbaustelle mit größter Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme des Gegenverkehrs zu passieren.

Sofern es die Witterungsbedingungen ermöglichen, ist eine Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme zum 7. Juli 2017 zu erwarten,

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr ist bemüht, den Umfang der daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen und andere Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zwangsläufig mit der Baumaßnahme verbundenen Behinderungen.+++