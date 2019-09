“Zum Bilderbogen”

Lübeck: Eröffnung der Ponton-Brücke über den Stadtgraben am Wallhafen. Text und Fotos: Holger Kasnitz. Am Mittwochabend um 18:00 Uhr wurde die Ponton-Brücke über den Stadtgraben am Wallhafen in Lübeck eröffnet. Lübecks Bausenatorin Janna Hagen und Architekt Nobert Hochgürtel vom Architektur Forum Lübeck hielten Ansprachen und durchschnitten danach ganz langsam das rote symbolische Band und gaben die Brücke für Fußgänger und Radfahrer frei. Norbert Hochgürtel sagte: „Meine Damen und Herren, wir wollten Sie zuerst über die neue Brücke lassen, aber Bausenatorin Hagen und ich müssen vorausgehen, wir sind dort drüben noch auf einen Schnaps eingeladen und man erwartet uns schon“. Dann gingen sie los, gefolgt von einigen Hundert Besuchern die an der Eröffnung der vorübergehenden Hafenquerung teilgenommen hatten. Zu Fuß und mit Fahrrädern, die auf der schmalen nur vier Meter breiten Ponton-Brücke geschoben wurden, folgten sie dem Pärchen. Eine Person fuhr sogar mit seinem Elektro-Mobil für Menschen mit Handicap von der Nördlichen Wallhalbinsel auf die andere Seite zur Roddenkoppel, in den Stadtteil St. Lorenz Nord. Auf dem Gelände der Kulturwerft Gollan hatte man einen Stand aufgebaut, an dem man Getränke kaufen konnte. Für musikalische Unterhaltung war gesorgt, ein Musiker spielte Klänge auf einem Xylophon, deren Melodie ich bei der abendlichen Veranstaltung nicht deuten konnte. Bei zeitweise leichten Nieselregen unterhielten sich die Leute über das neue Bauwerk das nun vom 4. Bis 21. August 2019 genutzt werden kann. Die bis dahin gesperrte Wasserfläche wird danach für den Schiffsverkehr wieder freigegeben.

Die Brücke, die gleichzeitig mindestens 250 Personen tragen soll, ist nachts geschlossen.

Öffnungszeiten vom 5.09 – 21.09.2019

Montag bis Freitag 7 – 19 Uhr, Samstag und Sonntag 7 – 21 Uhr

Veranstaltungstipp

Lübeck über Morgen beginnt am 12. September

Wie werden wie wohnen und arbeiten?

Wo sollen sich Gewerbebetriebe ansiedeln?

Wo fehlen Grünflächen im Stadtteil?

Gestalten Sie mit uns das St. Lorenz Nord von übermorgen!

Zeit: 12.9.2019, 17:00 Uhr Einlass, 17:30 Veranstaltungsbeginn

Es erwarten Sie Workshops und Themenstände zu den Zukunftsfragen des Stadtteils.

Familien mit Kindern sind willkommen!

Um Anmeldung wird gebeten: www.uebermorgen.luebeck.de

Ende der Veranstaltung: 20:30 Uhr

Ort: Emil-Possehl-Schule

Georg-Kerschensteiner-Str. 27

23554 Lübeck

Hansestadt Lübeck

Der Bürgermeister

