Lübeck Katzenrettung

Text und Fotos: TBF/Holger Kröger – Aufmerksame Kinder entdeckten auf einem hohen Baum eine miauende Katze, die seit längerer Zeit dort oben im Baum saß und nicht alleine hinunterkam. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Die Wesloer Straße musste wegen der Aktion halbseitig gesperrt werden. Ein Feuerwehrmann versuchte vom Rettungskorb aus an die Katze heranzukommen. Ein morscher Ast war im Weg, der kurzerhand mit einer Bügelsäge abgesägt wurde. Ab jetzt kam der Feuerwehrmann ziemlich dicht an die Katze heran, und sie blieb auch sitzen. Um das Vertrauen des Tieres zu gewinnen gab es ein Leckerlie. Die Katze kam somit immer näher an den Feuerwehrmann heran und dieser konnte ohne Probleme das Tier nehmen und in den Rettungskorb setzen. Dort wurde sie in einen Korb gesetzt und an den Eigentümer übergeben.