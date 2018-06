Text und Foto: TBF/Holger Kröger – Samstagabend 16.06.18 gegen 23:00 Uhr kam ein Großraumtaxi mit Rendsburger Kennzeichen in der Kronsforder Hauptstrasse, in Lübeck von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei mehrere Betonpoller und fuhr 100 m weiter links in den Straßengraben. Die Berufsfeuerwehr HL swoie der Rettungsdienst und Notarzt mussten 1 Person aus dem Wagen befreien.

Die Straße wurde für ca. 45 Min. voll gesperrt. Unfallursache ist z. Zt. unbekannt.