Lübeck: Parkchaos in der nördlichen Altstadt · Um in der Lübecker Innenstadt einen Parkplatz zu finden ist Zeit und Geduld erforderlich. Nicht nur für die Besucher unserer Stadt, sondern auch für die Anwohner. Anwohner, die einen Parkausweis kostenpflichtig erstanden haben und trotzdem nicht parken können sind leidgeprüft.Bereits im Januar haben wir als BfL einen Antrag gestellt, dass Inhaber eines Anwohnerparkausweises während der Umbauphase An der Untertrave kostenfrei z.B. an der MuK oder auch im mittlerweile fertiggestellten Parkhaus Wehdehof parken können. Der Parkplatz an der MuK ist freigegeben worden, reicht aber nicht aus. Die Situation ist für die Betroffenen unerträglich. Weitere kostenfreie Parkmöglichkeiten wurden abgelehnt. Der Vorsitzende der Fraktion Bürger für Lübeck, Marcel Niewöhner, sagt: „Wir kümmern uns um die Anliegen der Bürger.

Daher wird es in der nächsten Bürgerschaftssitzung einen erneuten Antrag der BfL geben, in dem der Bürgermeister aufgefordert wird, auf die KWL als Betreiber der Parkflächen an der Kanalstraße einzuwirken, dass diese für Anwohnerparkausweisinhaber der nördlichen Altstadt während des Umbaus An der Untertrave kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Es ist hier kein großer Einnahmeverlust zu befürchten, da die Parkplätze zu 70-80% nicht belegt sind. Wir hoffen, dass diesem Antrag dieses Mal zugestimmt wird.“

am 15. September 2017, 17:50 Uhr