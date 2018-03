“Zum Bilderbogen”

Lübeck: Zu einer Schießerei in einer Shisha-Bar in der Krähenstraße kam es in der Nacht zu Sonnabend aus noch nicht geklärten Gründen. Polizei und Feuerwehr rückten aus, weil aus einer scharfen Waffe geschossen worden sein soll. Der Hintergrund soll ein Streit zwischen mehreren Männern gewesen sein. Die Polizei nahm vier Personen fest. In den frühen Morgenstunden durchsuchte die Polizei die Bar mit einem Sprengstoffspürhund. Die Beamten wurden kurz nach 3 Uhr alarmiert, weil es in dem Lokal zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Zeugen berichteten, dass bei dem Streit auch mehrere Schüsse gefallen sein sollen.

Die Einsatzkräfte trafen wenig später in der Bar ein und trafen mehrere Männer an, die zuvor heftigen Streit hatten. In der Bar stellten die Einsatzkräfte zudem Spuren eines Schusswaffengebrauchs fest. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei gehen davon aus, dass in der Bar vermutlich mehrere Schüsse mit einer scharfen Schusswaffe abgegeben wurden. Vor diesem Hintergrund wurden in den frühen Morgenstunden eine Durchsuchung mittels eines Sprengstoffspürhundes durchgeführt.