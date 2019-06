Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck: Schwerer Unfall am A1 Kreuz. Acht Verletzte, zwei Menschen schweben in Lebensgefahr · Am Freitagabend kam es zu einem schweren Unfall am Autobahnkreuz Lübeck. Die A1 mußte in Richtung Hamburg längere Zeit voll gesperrt werden. Drei Autos waren zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, sie schweben in Lebensgefahr.

Es geschah kurz nach 19 Uhr: Drei Autos crashten ineinander. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin (66) eines Fiat Puntos aus Hamburg auf der mittleren Fahrspur nach einem vorausgegangenen Stau liegengeblieben. Dies erkannte der Fahrzeugführer (41) eines ebenfalls aus Hamburg stammenden Mercedes zu spät und krachte in den stehenden Fiat Punto.

Durch den Aufprall kam der Mercedes ins Schleudern und blieb erst nach etwa 150 Meter auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Punto wurde dabei auf die rechte Fahrspur geschleudert und 5 Insassen verletzt, davon eine Person schwer.

Ein nachfolgender Seat Altea aus dem Kreis Tübingen konnte ebenfalls nicht mehr stoppen und krachte mit hoher Geschwindigkeit in den Fiat Punto. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen die rechte Leitplanke und von dort zurück auf die Hauptfahrspur. Dort kamen sie nach circa 100 Meter zum Stehen. Die 66-jährige Fiat-Fahrerin und der Fahrer des Seat wurden lebensgefährlich verletzt.